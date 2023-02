Oğlunun şehit aylığıyla depremzedelere yemek hazırladı

Irak’ın kuzeyindeki Gara Bölgesi’nde hain terör örgütü PKK tarafından şehit edilen Jandarma Uzman Çavuş Şehit Mevlüt Kahveci’nin annesi, oğlundan kalan şehit maaşıyla aldığı erzaklar ile yaptığı yemekleri depremzedelere ikram etti.

Pençe Kartal-2 Harekat Bölgesi’nde bulunan Gara’da 13 Şubat 2021 tarihinde terör örgütü PKK tarafından şehit edilen Eskişehirli Jandarma Uzman Çavuş Mevlüt Kahveci’nin vefatının 2’nci yıldönümü için mevlit okutmak isteyen annesi Ayşe Güler, hazırlıklara yaklaşık 5 ay önce başladı. Oğlundan kalan şehit maaşıyla her ay erzak ve diğer ihtiyaçları alan anne Ayşe Güler, evinde okutacağı mevlit için 400 kişilik yemek hazırlığı yaptı. Yemekleri Eskişehir Öğretmen Evi’ne götüren Ayşe Güler, depremzedelerle birlikte öğle yemeği yedi. İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre’nin de eşlik ettiği öğle yemeği Kuran-ı Kerim tilaveti ile başlarken zaman zaman duygusal anlar yaşandı.

“400 kişilik yemeği buraya getirmek kısmet oldu”

Şehit oğlunun mevlidi için hazırladığı yemeklerin depremzedelere nasip olmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Ayşe Güler, “Bu yemeği kendim yaptım, sarmayı, pirinci ve malzemelerin hepsini oğlumun aylığı ile aldım. Her ay bir ürün alarak 400 kişilik yemek hazırladım ve Allah buraya nasip etti. Suyuna, yağına kadar her şeyi getirdim. Aslında cumartesi günü evimde Mevlid-i Şerif okutacaktım oğlum Şehit Mevlüt kahveci için. Ama dediğim gibi buraya nasip oldu. Herkes burada hayır yapıyor, çok güzel hizmetler veriyorlar ve her şey çok güzel burada. Depremzedeler için çamaşırlar yıkanıyor, temizlik yapılıyor, güzel yer veriliyor ne bileyim güzel hizmet var yani Allah razı olsun. Kurban olduğum Allah’ım devletimize zeval vermesin. Bu yemekleri oğlumun mevlidinde dağıtmak için hazırlamaya niyetlenmiştim, ama buraya kısmet oldu ve buraya getirdim hepsini” dedi.

“Her ay oğlumun şehit aylığıyla malzemeleri aldım”

Yemekleri hazırlamak için aldığı malzemeleri, hiç kimseden destek almadan sadece oğlundan kalan şehit aylığı ile aldığını belirten şehit annesi Ayşe Güler, şu ifadeleri kullandı:

“4 ay önce başlamıştım hazırlamaya burası hiç aklımda yoktu, sadece oğlum için 18 Şubat Cumartesi günü yapacaktım. Et aldım 60 kilo, 60 kilo sarma sardım, patates ve pirinç aldım. Suyu, kaşığı, tabağı her şeyi almıştım, buraya getirdim çok güzel oldu. Burada çok güzel Kur’an-ı Kerim okudular, çok güzel karşıladılar ve çok duygulandım hiç böyle beklemiyordum evde yapacaktım. Her ay oğlumun maaşıyla aldım, şehit aylığıyla yaptım. Depremzedelere nasip oldu. Onlara verdim çok güzel oldu çok sevindim çok mutlu oldum. Onlara baktım onlar da huzurlu, yerleri iyi, oturuyorlar. Ben de onlarla duygulandım, onlarla oturup kalktım, Allah razı olsun hepinizden, devletimize zeval gelmesin.”