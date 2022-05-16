Oğlunun ödeviydi, ekmek kapısı oldu

Oğlunun okul ödevine yardım ederken yeteneğini keşfeden Mehmet Erol Buga, 27 yıldır topladığı atık malzemeleri birer sanat eserine dönüştürüyor. Tarihi Türk evlerini sanatında yaşatan Buga, el emeği, göz nuru sanat eserlerini yurt içi ve yurt dışına ihraç ediyor.

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde yaşayan 69 yaşındaki Mehmet Erol Buga, 27 sene önce oğlunun okul ödevine yardım ederken yeteneğini keşfetti. Oğluna ödevi için kutulardan ev yapan Buga, yeteneğinin olduğunu anlayarak, bunu hobiye dönüştürdü. Doğadan atık malzemeleri toplayan Buga, topladığı atıklardan eski evler yapmaya başladı. Zamanla rölyef sanatına yönelen Buga’ya, bu alanda da kendini geliştirdikten sonra Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ’devlet sanatçısı’ unvanı verildi.

Rölyef tekniğiyle üç boyutlu tablolar yapan Mehmet Erol Buga, aynı zamanda kartondan ve ahşap malzemelerden birbirinden güzel minyatür evler yapıyor. 27 yıldır sanatla ilgilenen, yaklaşık 3 yıl önce de kendisine atölye açan Buga, el emeği, göz nuru sanat eserlerini yurt içi ve yurt dışına ihraç ediyor.

"O kadar güzel yapmıştık ki, oğlumun öğretmeni inanmadı"

Oğlunun ev ödevi sayesinde sanatla tanıştığını söyleyen Buga, "Ben bu işe 27 sene önce oğlumun ev ödeviyle başladım. Ödev olarak kutulardan ev yaptık. O kadar güzel yapmıştık ki, oğlumun öğretmeni yaptığımızı ürünü dışardan satın aldığımızı düşünerek, puan vermemişti. Bunun üzerine yeteneğimi keşfettim ve bu işe hobi olarak başladım. Daha önce gemilerde çalışıyordum, gittiğim limanlarda atıkları toplamaya başladım ve atıklardan rölyef sanatı yapmaya devam ettim. Kendimi geliştirdim ve Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ’devlet sanatçısı’ unvanını aldım" dedi.

"Yıkılmış, harap olmuş evler yapıyorum"

Çalışmalarına atölyesinde devam ettiğini kaydeden Mehmet Erol Buga, "Doğadaki atıklarla eski Türk evlerini yapmaya çalışıyorum. Yıkılmış, harap olmuş evleri çalışıyorum ki gençlere mesaj verebileyim. Yeni nesil eski yaşantıyı bilsin, unutmasın diye eski evleri yapıyorum. Unutulmaya yüz tutmuş evleri atıklarla birebir yapmak ve yansıtmak karşıdaki kişiyi düşünmeye yönlendiriyor. Yurt içi ve yurt dışına satış yapıyorum. Sipariş üzerine çalıştığım için insanlar babasının, dedesinin yaşadığı eski köy evlerinin fotoğraflarını getirerek yapmamı istiyorlar, onu birebir çalışıyorum. Şu an ki yeni nesil eskiyi bilemiyor, eski evin içindekileri bilmiyorlar. Ben de ofisimin içerisine eskiyi anımsatan bir köşe yaptım" ifadelerini kullandı.