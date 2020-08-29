Oğlundan 1 aydır haber alamayan annenin gözyaşları dinmiyor

Antalya’da yaşayan gözü yaşlı aile, 9 yaşından bu yana yüzlerce kez sebepsizce evden kaçan 17 yaşındaki çocuklarından 1 aydır haber alamıyor. Kötü alışkanlığı olmayan evladının arkasından gözyaşlarına boğulan anne Saniye Altuntaş, oğlunun sokaklardan kurtarılarak, tedavi edilmesini istedi.

Muratpaşa ilçesinde yaşayan Serhat, Saniye Altuntaş çiftinin 4 çocuklarından en büyüğü 17 yaşındaki Yakup Altuntaş’tan bir aydır haber alınamıyor. Hiçbir hastalığı ve rahatsızlığı olmayan Altuntaş, 9 yaşından bu yana sebepsiz yere sürekli evden kaçmaya başladı. Herhangi bir kötü alışkanlığı da bulunmayan 17 yaşındaki genci ailesi bugüne kadar yüzlerce kez kaçtığı yerden bulup eve getirdi. Evde iki gün kalıp sadece bilgisayar başında vakit geçiren Altuntaş,daha sonra ailesine hiçbir şey söylemeden çıkıp gidiyor. Aile evden kaçmaları önlemek için çocuklarını bugüne kadar onlarca doktor ve hastaneye götürdü ama bir sonuç alamadı. Normal bir insandan farksız olan Altuntaş, bir ay önce babasının arkadaşına verilmek üzere götürdüğü malzemeleri teslim etti ve bir daha kendinden haber alınamadı. Bugüne kadar polise bir çok kaz kayıp başvurusu yapılan Yakup Altıntaş’ın, ailesi hayatından endişe ediyor. İlk kez bu kadar uzun süredir çocuklarından haber alamayan gözü yaşlı aile, evlatlarının bulunmasını istedi.

“Bir amaç için kaçmıyor”

Yakup’un 9 yaşından bu yana sürekli olarak evden kaçtığını anlatan baba Serhat Altuntaş, oğlunun derslerle ilgilenmediğini ve okulda yalnız dolaştığını söyledi. Altuntaş, “Şimdiye kadar yüzlerce kez evden kaçtı. Bulup getiriyoruz tekrar kaçıyor. Hani bir amacı da yoktu. Amaç gütmek için kaçmıyor. Boş boş geziyor” dedi.

“Bakırköy’e de götürdük”

Yakup’u çeşitli doktorlara götürdüklerini söyleyen Altuntaş, “Pedagog, psikolog, psikiyatr, Bakırköy hastanesine de götürdük. Bursa’da da çeşitli hastanelere ve doktorlara da götürdük. Ama bir fayda göremedik. Herhangi bir rahatsızlığı yok. Hatta bazı doktorlar bize, ‘bu çocuğu neden getirdiniz? Gayet sağlıklı’ dedi. İlaç veriyorlar ama ben Yakup’a ilacı veremiyorum, çünkü o kaçıyor. Odaya da kilitlemiştim, pencereyi kırıp kaçtı. En son 1 ay önce kaçtı. Bir görev vermiştik kendisine onu yapıp gelecekti, ama kaçtı. Bir daha da görmedik. Hayatından endişe ediyoruz. Sokaklarda kalmasını istemiyoruz” diye konuştu.

“Hiç kaçmamış gibi de sakindir”

4 çocuk babası Serhat Altuntaş, en büyük oğlu Yakup’un bulunarak, tedavi edilmesini istediğini kaydetti. Altuntaş, “Dışarıdan görseniz gayet yakışıklı, herhangi bir şeyi yok. Evde yaşamanız lazım. Hiç kaçmamış gibi de sakindir, öyle hareket eder. Oturur sizinle sohbet eder, yemeğini yer. Oğlumun bulunup tedavi edilmesini istiyorum. Bildiğim yolları denedim. Çaresizim. Çareli elin yetişmesini istiyorum” sözlerine ekledi.

Oğluyla mutlu bir aile gibi yaşayamadıklarını ve çocuklarına hasret kaldıklarını dile getiren Serhat Altuntaş, “ Kim istemez oğluyla beraber vakit geçirmek. Ama bir araya gelemiyoruz ki. Normal bir aile olamadı hep kaçtı. İnşallah bir tedavisi bulunur ve oğlumla daha çok vakit geçiririm.” dedi.

“Annenin göz yaşları dinmiyor”

Oğlunu en son 29 Temmuz’da gördüğünü anlatan anne Saniye Altuntaş ise gözyaşları içerisinde, “Normal bir çocuk gibi yaşamasını istiyorum. Tedavisi varsa yapılmasını istiyorum. Ne çocukluğunu yaşayabildi, ne gençliğini yaşayacak. Ben düzelmesini istiyorum, oğlumu istiyorum. Varsa bir çaresi bize yardım etsinler. Sürekli doktora götürdüm, ‘varsa bir çare yapın’ dedim. İlacın da bir faydasını görmedim. Bir yere bağlayamıyoruz. Pencerelerden, camlardan kaçıyor. Hayatı sokaklarda mahvolmasın."diye konuştu.

"Ne olur yardım edin"

Oğlunu evdeyken bile özlediğini dile getiren anne Altuntaş, " Çok özledim. Evlat özlenmez mi? Okula gitmesini istiyorum. Biz mahvolduk yıllarca. Eve geldiğinde sakin oluyor, 1,2 gün dinleniyor ve sonra yine gidiyor. Ne söylüyorsak fayda etmiyor. ‘Niye böyle yapıyorsun?’ diye sorduğumda, ‘bilmiyorum’ diyor. Normal çocuk gibi hayatının olmasını istiyorum. Ne olur yardım edin, bir geleceği olsun, oğlum sokaklarda kalmasın.” ifadelerini kullandı.