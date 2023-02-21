Oğlu ve gelinini ziyarete gitti depreme yakalandı

Türkiye’yi yasa boğan ve 11 ilde hissedilen depreme ziyarete gittiği oğlunun evinde yakalanan 55 yaşındaki Zeynep Ateş yaşadıklarını İhlas Haber Ajansına anlattı.

Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesi ortopedi bölümünde tedavi gören Ateş, Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremde Hatay’da oğlunu ve gelinini kaybetmenin acısını yaşıyor. Hayata tutunmasını sağlayan torununa kavuşacağı günü ise özlemle bekliyor. Depremde Hatay’da kaldığı evin enkazı altında 12 saat sonra yaşama tutunan Zeynep Ateş, oğlu Serdar ve eşi Özge Ateş’i depremde kaybettiğini torununun ise bir ayağının olmadığını söyledi. Yaşadıklarını ve o tarifsiz acıyı anlatan Ateş; "Ciğerim yanıyor. Hatay’da oğlumun yanında kalıp torunuma bakacaktım. Depremden 15 gün önce oğlumun yanına gitmiştim. Oğlum ’deprem oluyor’ dedi, üstümüzü giyindik telefonumu aldım antrede kaldığımızı biliyorum. Ayağımın altının kaydığını hissettim. Ben ve torunumun sesi vardı ama oğlum ve gelinimin sesini duymadım. Enkaz altındayken AFAD geldi ’beni değil kuzumu kurtarın’ dedim" dedi.

"Devlet olmazsa bu millet olmaz"

Enkaz altından çıkarıldıktan sonra yaşadıklarını aktaran ve ’devlet yoktu’ diyenlere de cevap veren Ateş; "Orada bulunanlara bir şey demiyorum, Allah razı olsun. Onlar da enkaz altından çıkarıldıktan sonra güzel baktı. 4 kez ameliyat geçirdim. Devlet olmazsa bu millet olmaz" diye konuştu.

Türkiye’ye yasa boğan ve 11 ilde etkili olan deprem sonrası Kırşehir’e çeşitli yerlerinden yaralanan 70 depremzede getirildi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından servislerde tedavi altına alındı. Depremzedelerin temel ihtiyaçları ise Kırşehir Valiliği koordinesinde sağlanıyor