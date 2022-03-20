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Oğlu için verdiği mücadele ile yılın annesi seçildi

Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin “Özel Eğitim için Sosyal Ortaklık Projesi” kapsamında oğlu Mümin Güreş için verdiği mücadele ile Melek Güreş yılın annesi seçildi. El sanatları kurslarına katılarak yöresel bebek yapan Melek Güreş, Büyükşehir Belediyesi’nin açtığı sergilerde bunları satarak geçimini sağlıyor.

Haberde İnsan 20.03.2022, 14:00
Oğlu için verdiği mücadele ile yılın annesi seçildi

Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin “Özel Eğitim için Sosyal Ortaklık Projesi” kapsamında oğlu Mümin Güreş için verdiği mücadele ile Melek Güreş yılın annesi seçildi. El sanatları kurslarına katılarak yöresel bebek yapan Melek Güreş, Büyükşehir Belediyesi’nin açtığı sergilerde bunları satarak geçimini sağlıyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin “Özel Eğitim için Sosyal Ortaklık Projesi” down sendromlu ailelerin çocuklarıyla sosyalleşmesine katkı sağlıyor. Proje kapsamında çocuklar için okuma, yazma ve konuşma eğitimlerinin yanı sıra aileler için de açılan el sanatları kursları büyük ilgi görüyor. Büyükşehir Belediyesi ve Down Sendromlu Çocuklar ve Aileleri Eğitim Dayanışma Derneği iş birliği ile yapılan proje, çocukların ve ailelerin hayata pozitif bakmalarını sağlıyor. Açılan el sanatları kurslarında yöresel bebekler, yine belediyenin açtığı el sanatları sergilerinde satılıyor. Elde edilen gelir ise çocukların eğitimine harcanıyor.

Bu kurslara katılan ve hayatını oğluna adayan Canik ilçesi Düvecik Mahallesi’nde yaşayan 57 yaşındaki Melek Güreş, verdiği mücadeleyle Down Sendromlu Çocuklar ve Aileleri Eğitim Dayanışma Derneği tarafından yılın annesi seçildi. 19 yaşındaki oğlu Mümin Güreş’in eğitimini sürdürebilmesi için evinde yöresel bebek üretmeye başlayan anne Güreş, Büyükşehir Belediyesi’ne ve derneğe teşekkürlerini iletti. Hayvancılıkla uğraşan Melek Güreş, oğlunun eğitimini ve sosyalleşmesini sürdürmek için büyük fedakarlık örneği sergiliyor. Maddi zorluklar sebebiyle süt ve peynir satan anne, gelirini artırmak için Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla açılan el sanatları kurslarında öğrendiği yöresel bebek yapımını da ekonomik katkıya dönüştürdü.

Oğlunun geçen yıl Canik Özel Eğitim Uygulama Merkezi’nin 3. kademesinden mezun olduğunu söyleyen anne Güreş, spora olan düşkünlüğü ile masa tenisi, yüzme ve gülle şampiyonalarında dereceler elde ettiğini de vurguladı. Anne Güreş, “Oğlumun down sendromlu doğduğunu öğrenince tedavi ettirmeye çalıştık ama bu da bir imtihandı. 5 yaşında özel eğitime başvurdum. Şehre uzaklığımız sebebiyle okula gidiş gelişimiz çok zordu. Okuldayken akrabalarımın evinde bekliyor, sonra birlikte eve dönüyorduk. Geçen yıl da lise dengi özel eğitim okulundan mezun oldu. Mümin’in eğitimini sürdürüp, sosyalleştirmek ve ek gelir elde etmek için yöresel bebek kursuna ve aktivitelerine katılıyoruz” dedi.

Down Sendromlu Çocuklar ve Aileleri Eğitim Dayanışma Derneği Başkanı Ulviye Demirci, “Ailelerimize destek olmak için ilk başvuran annemiz Melek hanımdı. Sadece çocuğunun sosyalleşmesi için değil sporda da çok büyük fedakarlıklar yapan bir annedir. Çok uzakta oturuyor. Kar kış demeden oğlunu aktivitelerimize getirip kendisi de kursumuza katılıyor. Oğlunun başarılarında Melek hanımın imzası var” diye konuştu.

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