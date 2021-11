Oğlu 50 gündür kayıp annenin feryadı yürek yaktı

Adana’da 50 gün önce evden çıkıp bir daha haber alınamayan 17 yaşındaki gencin annesi, tek oğlunun kıyafetlerini koklayıp, öperek gözyaşları döküyor.

Olay, 22 Eylül günü Seyhan ilçesi, Barbaros Mahallesi’nde meydana geldi. Baba Cemal Yüksekdağ, hanımıyla evlerinde otururken, birkaç kişi gelerek 17 yaşındaki çocukları Muhammet Yüksekdağ’ın kendilerinin güvercinini çaldığını söyledi. Aile bu iddiayı kabul etmese de Muhammet Yüksekdağ iki arkadaşıyla birlikte güvercinleri çaldığını itiraf etti. Bunun üzerine baba Cemal Yüksekdağ, mağdur olan tarafa 3 bin lira ödeyip zararlarını karşıladı. O gün dışarıya çıkan Muhammet Yüksekdağ gece eve gelmeyince, ailesi polise kayıp başvurusunda bulundu. Yüksekdağ ailesi o saatten sonra Adana genelinde gencin fotoğraflarını yapıştırıp onu aramaya başladı. Ancak aradan 50 gün geçmesine rağmen gençten bir türlü haber alınamadı. Anne Fatma Yüksekdağ, bir türlü bulunamayan oğlunun evde kalan kıyafetlerini öpüp koklayarak ağıtlar yaktı.

"Hiçbir izine rastlamadık"

Oğlundan 50 gündür haber alamadığını söyleyen acılı anne Yüksekdağ, “Kızım, ‘anne Muhammed dışarıya kaçtı’ dedi. Kaçış o kaçış. O günden beri haber alamıyoruz. Allah rızası için gören ya da duyan olursa haber versinler. Oğlum, eğer sesimizi duyuyorsan, kimseden çekinme dön gel. 50 gün oldu gideli, bir sesini duyalım yeter. Aramadık yer bırakmadık. Parkları, sokakları, her yeri aradık. Emniyette oğlumu arıyor ama hiçbir izine rastlamadık. Oğlum, bütün aile perişan, herkes senin için seferber oldu. Oğlum, elini ayağını öpeyim, duyuyorsan sesimize ses ver. Tek dileğim oğlumu sağ salim görebilmek. Aklımıza her şey geliyor, acaba bir şey mi oldu ya da birimi alıkoyuyor, her ihtimal geliyor aklımıza. Gelmek istemiyorsan gelme ama seni bir görelim. 4 kızım 1 oğlum var. Ne yediğimiz yemek ne de uykumuz uyku, bütün aile dağıldık” diyerek gözyaşlarına boğuldu.