Oduncu babanın 3 çocuğu ve damadı ‘orman mühendisi’

SAMSUN (İHA) – Samsun’un Ladik ilçesinde ‘Oduncu Mehmet’ diye tanından Mehmet Maden, 3 çocuğunu da üniversite mezunu yaptı. Maden ailesinde oduncu babanın 2 kızı, 1 oğlu ve damadının ’orman mühendisi’ olması duyanların dikkatini çekti.

Orman ürünleri şirketi sahibi Mehmet Maden, çocuk yaşlarda ormanda odun toplamaya başladı. Yıllarca geçimini bu sayede sağlayan Maden, evlendikten sonra da bu mesleği yapmaya devam etti. 3 çocuğunu da okutan Mehmet Maden’in 2 kızı ve oğlu da babasının izinden gitti. Gülşah Maden Duman (34) ve Nurşah Maden (28) İstanbul Üniversitesi, Anıl Maden (32) ise Karadeniz Teknik Üniversitesi mühendislik bölümünden mezun oldular. Orman mühendisi çocuklar babalarının sonradan kurduğu ve Havza OSB’deki şirketinde babalarına yardım ederken, Gülşah Maden Duman’ın eşi ve orman mühendisi olan damat Cengiz Duman da Maden ailesine yardımda bulunuyor.

“3 çocuğum ve damadım orman mühendisi”

Çocuklarının ve damadının orman mühendisi olmasının çok büyük bir şans olduğunu ifade eden Mehmet Maden, “Çocukluğumdan bu yana ailece orman işiyle uğraşıyoruz. 2 kız, 1 oğlum var. Kesinlikle zorlama ile değil ama hepsi de zeki çocuklardı. Orman mühendisliği bölümünü kazanarak mühendis oldular. Ailecek yeşile, ormana ayrı bir sevgimiz var. Orman mühendisi oğlum Anıl, Ladik’teki şirketin başına geçti. Allah nasip etti kızımı evlendirdim, damadımda orman mühendisi çıktı. Biri Ladik’te olmak üzere ülkenin değişik yerlerinde 3 ofisimiz var. Çocuklarım ve damadım bana bu işlerde yardımcı oluyorlar” dedi.

Oduncu babasının maden şirketinde yöneticilik yapan Anıl Maden, “Babam zamanın şartlarında okuyamamış ama sağ olsun bizleri okuttu. Türkiye’de 3 kardeş orman mühendisi olan galiba tek aileyiz. Ayrıca eniştemde orman mühendisi. Hepimiz, babamdan devraldığımız bayrağı daha yükseklere çıkarmak için mücadele ediyoruz. Havza OSB’de 10 dönüm yer aldık. Palet, pelet-odun, cips üreten fabrika kuracağız. İlçeden yaklaşık 30 kişi istihdam edeceğiz” diye konuştu.

Ailenin diğer orman mühendisi bireyleri de sadece orman kesimi değil, yeşille ilgili her türlü sosyal sorumluluk projelerinde yer aldıklarını ve fidan dikimlerinde faal olarak çalıştıklarının altını çizdiler.