Ödüllü piyanist dansta da birinci

Piyano dalında uluslararası ödüllü Yaşar Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Yüksek Lisans Öğrencisi İdlin Arshinova, müzik başarısı kadar dansta elde ettiği başarılarla da adından söz ettiriyor. Arshinova, bu yıl pandemi nedeniyle çevrimiçi olarak yapılan Latin dansları alanında dünyanın en prestijli yarışmalarından “Dünya Latin Dans Kupası”nda iki ayrı kategoride partnerleri ile birincilik ve üçüncülük kazandı.

Kendisi gibi sanatçı olan ailesinin büyük desteğiyle henüz 6 yaşındayken piyano eğitimi almaya başlayan İdlin Arshinova, lisans eğitimini Yaşar Üniversitesi Müzik Bölümünde tamamladı. Eğitimine burslu olarak Yaşar Üniversitesi Sanat ve Tasarım yüksek lisans öğrencisi olarak devam eden Arshinova, öğrenciliği boyunca piyano ve dans dalında birçok ulusal ve uluslararası ödül kazandı. Genç yetenek, pandemiye karşın ödüllerine yenilerini ekledi ve bu yıl çevrimiçi düzenlenen Latin dansları alanında dünyanın en prestijli yarışmalarından Dünya Latin Dans Kupası’nda partneri Tuğba Üte ile Bachata Kadınlar Duo Profesyonel kategorisinde birinci, partneri Atakan Özvataf ile de Akrobatik Salsa Profesyonel kategorisinde üçüncü olmayı başardı.

Hem müzikte hem dansta yetenekli

Piyano dalında daha önce Mozart Akademi Uluslararası Piyano Festivali ve Yarışması’nda 15-20 yaş kategorisinde 2’incilik ödülü, Viyana’da düzenlenen 2. Uluslararası Feurich Yarışması’nda 15-19 yaş kategorisinde 1’incilik ödülü ve İtalya’da düzenlenen Tadini Uluslararası Piyano Yarışması’nda 3’üncülük ödülü bulunan İdlin, bunun yanı sıra çocukluğundan bu yana Latin ve salon danslarına ilgi duyduğunu söyledi. İdlin Arshinova, geçtiğimiz yıl da Türkiye Dans Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Kulüplerarası Salsa Şampiyonası’nda partneri ile 1’incilik elde etmişti. Uzun yıllardır Türkiye Dans Sporları Federasyonu sporcusu olduğunu belirten Arshinova, “Gerek yurt içi gerekse de yurt dışındaki yarışmalara katılarak çeşitli dereceler alıyordum. Ancak 2014 yılında Yaşar Üniversitesi Dans Topluluğu’na katılarak salsaya başladım ve o zamandan bu yana çoğunlukla salsa kategorisinde yarıştım. Bugüne kadar pek çok kez çeşitli dereceler elde ettim. Türkiye’de birinciliğim vardı, ancak dünya çapında bir yarışma olan ve bu yıl pandemi nedeniyle çevrimiçi yapılan Dünya Latin Dans Kupası’nda iki ödül birden kazanarak bu alanda da iki uluslararası ödülün sahibi oldum” dedi.

"Ailemin desteği hep yanımda"

Pandemiye karşın hem müzik hem dans çalışmalarını haftanın her günü aralıksız sürdürdüğünü ifade eden İdlin Arshinova, “Başarının süreci bir gündür mantığı ile başarıyı bir gün kutlayıp, ertesi gün çalışmaya devam ediyorum. Bir yandan da yüksek lisans eğitimime devam ediyorum. Sanat, hayatımın en önemli parçası. Annem balerin, dedem ve anneannem ise müzisyen. Onlardan aldığım büyük destekle yoluma devam ediyorum. Ailelerin her zaman çocuklarının yanında olmalarını tavsiye ediyorum” diye konuştu.