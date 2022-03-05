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Odessa’da savaşın ortasında doğan bebekler sığınığa indirildi
Ukrayna’nın Odessa kentindeki bir doğum hastanesinde hayata gözlerini açan bebekler, Rus bombardımanına karşı beşiklerle sığınağa indirildi.
Haberde İnsan 05.03.2022, 15:32
Ukrayna’nın Odessa kentindeki bir doğum hastanesinde hayata gözlerini açan bebekler, Rus bombardımanına karşı beşiklerle sığınağa indirildi.
Rusya, Ukrayna’ya yönelik 10 gündür sürdürdüğü saldırıların gölgesinde doğan bebekler hayata tutunmaya çalışıyor. Ukrayna’nın güneybatısında bulunan Odessa kentindeki bir doğum hastanesinde yeni doğan bebekler Rus ordusunun muhtemel saldırısına karşı önlem olarak sığınağa indirildi.