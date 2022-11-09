O uçak satışa çıktı

Arızası nedeniyle 11 yıldır Erzurum havalimanında bekleyen Gürcistan uçağı ihale ile satılacak.

Van’da 11 yıl önce meydana gelen depremde yardım malzemesi getiren SKY Georgia Airlines firmasına ait uçak, apronda ki kazada kokpitinde oluşan hasar nedeniyle 11 yıldır Erzurum Havalimanında bekliyor.

Van’da meydana gelen depremin ardından 31 Ekim 2011 tarihinde yardım malzemesi getiren Kırgızistan’a ait uçağın çarptığı Gürcistan’a ait uçağın kokpit kısmı ağır hasar gördü. O günden beri Erzurum Havalimanında bekletilen uçağın onarımı Gürcü yetkililerce yapılmadı.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünce Erzurum Havalimanında hurdaya ayrılan uçağın satışı için ihale yapılacak.

Erzurum Havalimanı apronunda bulunan 4LSKN tescilli hurda hava aracı 400.000.-TL (Dört yüz bin Türk Lirası) muhammen bedel üzerinden açık ihale usulü ile ihale edilerek satışı gerçekleştirileceği bildirildi.

İhale ile ilgili olarak yapılan ilanda, “Söz konusu hava aracına ait İhale Şartnamesi ve Satış Protokolü DHMİ Genel Müdürlüğü Pazarlama ve Ticaret Dairesi Başkanlığından KDV dahil 500.-TL (Beş yüz Türk Lirası) karşılığında temin edilebilir.

İhaleye katılmak isteyenler 50.000.-TL(Elli bin Türk Lirası) geçici teminat vereceklerdir.

İstekliler 22/11/2022 günü saat 14.00’e kadar İhale Şartnamesinde belirtilen belgeleri tamamlayıp DHMİ Genel Müdürlüğü Genel Evrak Müdürlüğüne vereceklerdir. Belirtilen tarih ve saatten sonra yapılacak başvurular ve posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

İstenen belgeleri eksik, yanlış veya zamanında getirmeyenlerin müracaatları yapılmamış sayılacaktır.

Söz konusu hava aracı satışı ile ilgili olarak daha önce Kuruluşumuza verilen dilekçeler geçersizdir.

İhale 22/11/2022 günü saat 14.30’da DHMİ Genel Müdürlüğü ihale salonunda yapılacaktır” ifadelerine yer verildi.