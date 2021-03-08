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‘O' sanayi sitesinin eğitimli çiçeği

Afyonkarahisar’da hafta içi zihinsel engelli öğrencilerini hayata bağlamak için mücadele eden 25 yaşındaki kadın öğretmen, hafta sonları ise çocukluğundan bu yana en sevdiği hobisi olan oto tamirciliğini sürdürüyor. Ojeli parmakları ile görenlerin şaşkın bakışları altında tulumunu giyen Tuğçe öğretmen traktör, kamyonet ve otomobillerin altına girerek işçiliği ile 40 yıllık ustalara taş çıkarıyor.

Haberde İnsan 08.03.2021, 14:56
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Dinar'ın Eber köyünde yaşayan özel eğitim öğretmeni Tuğçe Yıldırım, çocukluğunda babasının oto tamirhane dükkânında anahtarlar ile oynamaya başladığı tamircilik işinde aradan geçen yıllarda usta oldu. Çocukluğundan bu yana tamirciliğe tutku ile bağlı olan Yıldırım ayrıca geçtiğimiz yıl İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Öğretmenliği bölümünü bitirerek ilçe özel öğrencilere yönelik faaliyet gösteren bir okulda da öğretmenliğe başladı. Tuğçe öğretmen her ne kadar elleri tahta ve tebeşire bulaşsa da çocukluğundan bu yanan adeta kendisi için vazgeçilmez bir alışkanlık olan oto tamircilik işinden kopamadı. Yıldırım okuldan artan kalan zamanlarda ve kısıtlamaların olmadığı hafta sonlarından babasına ait Dinar Sanayi Sitesi'ndeki tamirhaneyi açarak baba mesleğini de sürdürüyor.

“Kadın olarak çalışmaya başladığımızda insanların çok şaşırdılar”

Tamircilik işine başlaması öyküsünü İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine anlatan Yıldırım, ilk başladığı dönemlerde kendisini gören müşteri ve esnafların duruma çok şaşırdıklarını ancak zamanla onlarında alıştığını ifade etti. Yıldırım, “Asıl görevim öğretmenlik. Küçüklüğümüzden bu yana ablamlarla birlikte babamızın yanında çalışıyoruz. Bu mesleğe başlamamızın asıl sebebi ise babamın bizi teşvik etmesiydi. Küçüklüğümüzde gelirdik önce anahtarlarla oynamaya başladık sonra heveslendik ve bir şeyleri söküp takmaya başladık. Bize ilgi çekici geldi ve başardıkça mutlu olmaya başladık aslında bakıldığında başarı duygusunu biz burada kazandık. Kadın olarak çalışmaya başladığımızda insanların çok şaşırdıklarını ve ‘burada kadınlar mı çalışıyor' tepkilerini gördük. Ama sonrasında herkes alıştı. Dinar Sanayi Sitesi esnafları buna alıştı ve gün geçtikçe parçacılar, tamirciler ve müşteriler ile bütünleştik. Bu da bizim için gurur verici bir mesele olmaya başladı” diye konuştu.

“Dizel motorlu olan bütün araçların tamirini yapıyorum”

Yıldırım, Tamircilik mesleğini öğrenmelerine rağmen kendisi ve ablalarının eğitimlerine asla ara vermediklerine de dile getirdi. Aradan geçen zaman için birçok dizel motorlu aracı tamir etmeyi öğrendiğini de belirten Yıldırım şunları söyledi:
“Çalışırken okullarımıza da devam ettik yani çalışırken kesinlikle eğitimimizi sürdürdük. Annemde zaman zaman bizle çalışmaya başladı ev aile tamircisi gibi olmaya başladık. Öğretmenliğime devam etmeme rağmen hafta sonları gelip hobi olarak tamirciliğe devam ediyorum. Dizel motorlu olan bütün araçların tamirini yapıyorum aslında. Traktör, kamyon, iş makinesi gibi bütün grupları motor, şanzıman, diferansiyel gibi bütün parçaları söküp, tamir ettikten sonra tekrar takabiliyorum.”

“Biz kadınlar olarak her zaman her şeyi başarabiliriz”

Bir şeyler yapabilmenin insanı mutlu edip, gururlandırdığını kaydeden Yıldırım, özellikle erkeklerin eşleri ve kızlarını her zaman teşvik etmeleri gerektiğini söyledi. Kendisinin en büyük destekçisinin babası olduğunu vurgulayan Yıldırım, “”Bir kadın olarak ‘kadınların yapamayacağını' söyleyen insanlar başta olmak üzere bu başarıları bütün herkese göstermek inanılmaz gurur verici. Dinar ve çevresinde herkes bizi görüyor ve herkeste destekliyor. Kadınlar olarak birçok işi başarabileceğimizi burada göstermek istedim. Bu konuda bizi en çok destekleyen kişinin babam olması gerçekten gurur verici her zaman arkamızda, bence tüm erkeklerinde kız çocuklarını ve eşlerini teşvik etmeleri gerekiyor. Kadınlarında gerçekten istedikleri zaman bir şeyleri başarabildiklerini bilmeleri ve korkmamaları gerekiyor. Her şeye cesaret gösterip yapabileceğimizi düşünüyorum. Biz kadınlar olarak her zaman her şeyi başarabiliriz.”

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