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O minibüsü Bursa polisi affetmedi

SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA’NIN CORONAVİRÜS VAKALARINDAKİ ARTIŞIN EN FAZLA OLDUĞU İLLERDEN BİRİ OLARAK AÇIKLADIĞI BURSA’DA, DOĞU YÖNÜNDE ÇALIŞAN MİNİBÜSÜN SOSYAL MESAFENİN HİÇE SAYILDIĞI YOLCULARIN ÜST ÜSTE YOLCULUK YAPTIKLARI HALİN GÖRÜNTÜSÜ SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TEPKİ TOPLAMIŞTI. BURSA İL EMNİYET MÜDÜRÜ TACETTİN ARSLAN'IN TALİMATI DOĞRULTUSUNDA HAREKETE GEÇEN TRAFİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ KISA SÜREDE MİNİBÜSÜ TESPİT EDİP SÜRÜCÜYE CEZAİ İŞLEM UYGULADI.

Haberde İnsan 02.09.2020, 09:43
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O minibüsü Bursa polisi affetmedi

Bursa’da yolcu minibüsünde korona virüs tedbirlerine uyulmadan yapılan üst üste yolculuk cezasız kalmadı.

Doğu yönünde çalışan minibüsteki görüntü sosyal medyada büyük tepki toplamıştı. Bursa İl Emniyet Müdürü Tacettin Arslan’ın talimatı doğrultusunda harekete geçen Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri kısa sürede minibüsü tespit edip sürücüye 3386 lira cezai işlem uyguladı.

Bursa Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu, korona virüs tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçlarında ve sokakta maske takma ve sosyal mesafe mecburiyeti getirdi. Sosyal mesafe kuralına uyulması yönünde de sık sık uyarılarda bulunuluyor.

Buna rağmen dün şehrin doğu kısmına çalışan bir minibüste çekilip sosyal medyada bir anda yayılan görüntüler tedirgin etti. Görüntüde, minibüsün kapasitesinin çok üzerinde yolcu taşıdığı görüldü. Sosyal mesafenin hiçe sayıldığı minibüslerden birinin hınca hınç dolu olması ve sosyal mesafeye uymaması ‘pes’ dedirtti. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Bursa İl Emniyet Müdürü Tacettin Arslan’ın talimatı doğrultusunda harekete geçen Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri görüntülerden yola çıkarak yaptıkları araştırma sonrasında normalinden fazla yolcu taşıyan minibüsü ve sürücüsünü tespit etti.

16 M 1129 plakalı minibüsün sürücüsü C.A.’ya 236 lira trafik cezası ayrıca, ayakta ve fazla yolcu alarak taşıma yapması sebebiyle Hıfzıssıhha Kanunu hükümlerinin uygulanması doğrultusunda Osmangazi Kaymakamlığınca 3.150 TL idari para cezası uygulandı.

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