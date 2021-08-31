O Kıbrıs Barış Harekatı’nın tek gazeteci şehidi, mezarı Sivas’ta

Kıbrıs Barış Harekatı sırasında Rumlar tarafından tutsak edildikten sonra vurularak şehit edilen Gazeteci Adem Yavuz, vefatının 47. yılında Sivas’ta bulunan mezarı başında anıldı.

1943 yılında Sivas’ın Hafik ilçesine bağlı Çınarlı köyünde doğan Adem Yavuz, ilkokulu köyünde tamamladı. Ortaokul ve liseyi İstanbul’da okuyan Yavuz, yükseköğrenimini Ankara Üniversitesinde tamamladı. Daha sonra Gazetecilik mesleğine başlayan Adem Yavuz, 1974 yılında da görevini icra etmek üzere Kıbrıs Barış Harekatına katıldı. Burada Rumlar tarafından tutsak edilen Yavuz, gözleri bağlı iken vuruldu. Tedavi altına alınan Gazeteci Adem Yavuz, 26 Ağustos 1974 tarihinde Adana Tıp Fakültesi Hastanesinde hayatını kaybetti. Kıbrıs Barış Harekatı’nın tek gazeteci şehidi olan Yavuz, çok sevdiği Çınarlı köyünde defnedildi. Adem Yavuz’un Çınarlı köyünde bulunan kabri daha sonra anıt mezara dönüştürüldü. Köy sakinlerince de çok sevilen Gazeteci Yavuz’un kabrini meslektaşları, arkadaşları ve köy sakinleri ziyaret ediyor. Adem Yavuz vefatının 47. yıl dönümünde mezarı başında akrabaları tarafında anıldı. Akrabaları Yavuz’u anlattı.

“Çok güzel bir insandı’’

Adem Yavuz’un yeğeni Aydın Yavuz, “Adem Yavuz 1943 doğumlu öz amcam olur babamın küçük kardeşi. Ben o zaman askerdim. Haber geldi Sivas’a geldim. 1974’te geldik defnettik gittik. Çok anılarımız var onunla. Adem Yavuz köyü çok severdi. Ankara’da okuduğu zaman boş zamanlarında hep köye gelirdi. Beraber çit sürerdik, harman sürerdik. Vasiyeti başımda oturup çay içsinler demişti. Onu da yaptılar. Karakter olarak çok güzel bir insandı. Köyden bir işin olduğunda gittiğinde elinden geldiğince yardımcı olmak isterdi. Küçük bir odası vardı köyden kim gitse otele bırakmazdı. Gider kendisi otelde yatardı o yatağında başkasını yatırırdı. Öyle karaktere sahip bir insandı. Kaymakam olacaktı gazeteciliğe sonradan başladı" dedi.

“Yalnız değil’’

Adem Yavuz’un akrabası Mustafa Çılgın, “Adem Yavuz hakikaten çok değişik bir karaktere sahip bir insandı. Köyüne bağlı, çevresine bağlı, akrabalarına düşkündü. Hiçbir zaman insanları ayırt etmezdi. Herkesi eşit tutardı. Adem Yavuz deyince başka bir şey oluyor. Allah rahmet eylesin. Ömrü kısaymış. Çok üzüldük. Mezarına gazeteciler geliyor. İlden geliyorlar her sene. Yalnız değil yani’’ diye konuştu.

“Milletimiz sağ olsun’’

Hatice Yavuz ise, “Adem Yavuz Türkiye için canını verdi. Benim oğlum var ona hamileydim. Giderken bana dedi ki ‘olursa benim ismimi koyacaksınız’ dedi. Tabi şehit olacağını bilmiyordu o zaman. Ben buradayken şehit düştü. Annesi yanımızdaydı. Radyodan duyduk biz. Kayınpederim radyoyu yere fırlattı. Annesi felçliydi. Annesi arabasının içinde değnek oldu. Gelenlere soranlara ‘milletimiz sağ olsun’ dedi. Kadının gözünden bir damla yaş bile çıkmadı. Öyle sabırlı bir annesi vardı’’ ifadelerini kullandı.