Nusret'in hayatı belgesel oluyor!

Bir dönem tüm dünyada tuz dökme hareketi ile fenomen olan Nusret Gökçe'nin hayatının belgesel olacağı iddia edildi. Disney Plus'ta yayınlanacak olan yapımı Amerikalı bir yönetmen çekecek.

Biyografi filmleri Dilberay ve Bergen'in ardından "Salt Bea" akımını başlatan kasap ve sosyal medya fenomeni Nusret Gökçe'nin hayatının da belgesel filme aktarılacağı öne sürüldü.

İddiaya göre Disney Plus, belgeseli çekmek için harekete geçti. Yarı-belgesel tarzındaki projeyi Amerikalı bir yönetmen çekecek.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, platformda ayrıca Barış Manço ve Kemal Sunal gibi değerli isimler için de benzer çalışmalar yapılacak.