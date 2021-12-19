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Nusret Gökçe'den 2 yıldır görmediği annesine ziyaret
Son dönemde restoranlarındaki fiyatlarla daha çok gündeme gelen Nusret Gökçe, annesini ziyaret etti. 2 yılın ardından annesi ile hasret gideren Nusret, bu anları sosyal medyadan paylaştı.
Haberde İnsan 19.12.2021, 13:46
Nusret Gökçe, annesi Fatma Gökçe'yi iki yıl sonra ziyaret etti.
“Cennet” diyerek annesi ile olan anlarını sosyal medya hesabından paylaşan Nusret, annesini 2 yıl aradan sonra gördüğünü söyledi.
“AYAĞINA TAŞ DEĞMESİN”
Oğlunu yıllar sonra gören anne Fatma Gökçe ise duygusal anlar yaşadı.
Anne Gökçe “Ayağına taş değmesin oğul” dedi.
Saltbae hareketiyle tüm dünyada fenomen haline gelen Gökçe'nin heyecanlı halleri dikkatlerden kaçmadı.
AİLE, MÜTEVAZİ BİR HAYAT SÜRÜYOR
Instagram’da 40 milyonu aşkın takipçisi bulunan Nusret’in annesinin, mütevazi bir yaşam sürdüğü gözlendi.
Nusret ve annesinin görüntüleri, milyonlarca kez izlendi.