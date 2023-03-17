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Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü: "Vatandaşlarımızın adres beyanı işlemlerini yapabilmeleri için 17 Mart saat 23:59’a kadar tüm nüfus müdürlüklerimiz açık bulundurulacaktır. Adres servisi ile ilgili tüm işlemler, randevusuz olarak yapılaca

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü: "Vatandaşlarımızın adres beyanı işlemlerini yapabilmeleri için 17 Mart saat 23:59’a kadar tüm nüfus müdürlüklerimiz açık bulundurulacaktır. Adres servisi ile ilgili tüm işlemler, randevusuz olarak yapılacaktır."

Haberde İnsan 17.03.2023, 17:55
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü: "Vatandaşlarımızın adres beyanı işlemlerini yapabilmeleri için 17 Mart saat 23:59’a kadar tüm nüfus müdürlüklerimiz açık bulundurulacaktır. Adres servisi ile ilgili tüm işlemler, randevusuz olarak yapılaca

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü: "Vatandaşlarımızın adres beyanı işlemlerini yapabilmeleri için 17 Mart saat 23:59’a kadar tüm nüfus müdürlüklerimiz açık bulundurulacaktır. Adres servisi ile ilgili tüm işlemler, randevusuz olarak yapılacaktır."

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