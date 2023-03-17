Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü: "Vatandaşlarımızın adres beyanı işlemlerini yapabilmeleri için 17 Mart saat 23:59’a kadar tüm nüfus müdürlüklerimiz açık bulundurulacaktır. Adres servisi ile ilgili tüm işlemler, randevusuz olarak yapılaca

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü: "Vatandaşlarımızın adres beyanı işlemlerini yapabilmeleri için 17 Mart saat 23:59’a kadar tüm nüfus müdürlüklerimiz açık bulundurulacaktır. Adres servisi ile ilgili tüm işlemler, randevusuz olarak yapılacaktır."