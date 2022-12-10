Nüfus ve Vatandaşlık İşleri, 5 kat artan pasaport talebine rağmen vatandaşların mağdur edilmediğini bildirdi

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, aralık ayında pasaport randevusu bulunmadığı haberlerine ilişkin yaptığı açıklamada, günlük 8 bin olan pasaport talebinin 5 katlık artışla günlük 48 bin seviyesine ulaşmasına rağmen hiçbir vatandaşın mağdur edilmediğini ifade etti.

İçişleri Bakanlığına bağlı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından bazı basın yayın organları ile sosyal medyada yer alan "aralık ayında pasaport randevusu bulunmadığına" dair haberlere ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, daha önceki yıllar boyunca 2 milyon civarında olan yıllık pasaport talebinin, 10 Aralık itibarıyla 3 milyon 650 bini aştığını, yıl sonunda ise iki katını bulmasının öngörüldüğü kaydedildi.

Açıklamada, yıl sonunun yaklaşmasının, dünyadaki çip krizi endişesinin ve farklı nedenlerle önceki yıllarda günlük 8 bin olan pasaport talebinin 5 katlık artışla günlük 48 bin seviyesine ulaşmasına ve üretim ve tedarik zincirindeki aksamalara rağmen hiçbir vatandaşın mağdur edilmediği aktarıldı.

Vatandaşların mağduriyetini önlemek ve talepleri en hızlı şekilde karşılayabilmek adına, hafta içi ve hafta sonu ek mesai yapıldığı, kişi başı işlem süresi 8 dakikaya indirildiği, randevu alım süresinin 15 güne çıkarıldığı bilgisi paylaşılan açıklamada, ek randevu kapasitesi oluşturulmak için randevusuna icabet edemeyecek vatandaşlarımızın yerine aynı gün içerisinde randevu alınabilmesine olanak sağlandığı ifade edildi.