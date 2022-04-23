Nostaljik otomobiller kıyasıya yarış için Sakarya sokaklarına indi

Sakarya’da bugün başlanan Geleneksel Bahar Rallisi yarışmasında 85 klasik araç sokaklarda nostalji rüzgarı estirdi. 1940’lı modellerden, 1980’li modellere kadar her otomobil, kıyasıya yarış için 2 gün boyunca mücadele edecek.

Klasik Otomobil Kulübü’nün 2 gün boyunca 12 etap olarak düzenleyeceği ‘‘Geleneksel Bahar Rallisi”, Sakarya’da başladı. 1940’lı modellerden, 1980’li modellere kadar her modelden 85 klasik otomobil, sokaklara inerek nostalji rüzgarı estirdi. Bugün 11.30’da start veren ralliye, klasik otomobil tutkunları ve Klasik Otomobil Kulübü üyeleri yoğun ilgi gösterdi. Sapanca’dan Kocaeli Kartepe istikametine doğru yola çıkan yarışmacılar, Sapanca’nın doğal güzelliklerinin keyfine varacak. Yarışta dereceye giren ekiplere ödülleri, yarışmanın ikinci gününde düzenlenen galada verilecek.

2011 yılından beri bu ralli yarışına klasik otomobilimle katılıyorum”

Yarışmaya katılan klasik otomobil tutkunu “2011 yılından beri bu ralli yarışına arabamla katılıyorum. Otomobilim 69 Pontiac GTO Model, Londra’dan aldım ve 20 yıldan beri bende. Herkese başarılar diliyorum” dedi.

“Klasik rallileri, motor sporunun haz versiyonudur”

Yoğun katılım olduğunu söyleyen Klasik Otomobil Kulübü Başkanı Durgut Berberoğlu, “Kimsenin gözü korkmasın trafik kuralları dahilinde hız yapmadan rekabet ediyoruz. Klasik rallileri, motor sporunun haz versiyonudur. Otomobillere, bilhassa döneminde belirli özelliklere sahip olan ve artık caddelerde pek rastlanamayan klasikleşmiş araçlara ilgi duyan, bunları korumak ve tekrar çalışır hale getirebilmek için uğraşı gösteren ve bu doğrultuda fikir alışverişinde bulunmak isteyen insanların bir araya gelmelerini sağlamaya çalışıyoruz. Kulübümüz pandeminin ardından normalleşme ile birlikte çeşitli etkinlikler düzenleyerek gerek yurt içinde, gerekse yurt dışında klasik otomobillerin ve ülkemizin tanıtımına katkı sağlamayı sürdürecek. Kulübün üyeleri arasında otomotiv sektörünün önde gelen isimleri, klasik otomobil sahipleri, koleksiyoncular, müze sahipleri ve iş insanları bulunuyor” diye konuştu.