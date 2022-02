Nostaljik görünümlü yeni teknolojiye uyumlu radyolar

Eskişehir’de, nostaljik görünümlü olan yeni nesil radyolar, bluetooth bağlantısından USB girişine kadar birçok özelliği ile dikkati çekiyor.

Günümüzde radyolar işlevinden ziyade, dekorasyon amaçlı tercih ediliyor. Özellikle zor bulunan ve fiyatları cep yakan antika radyolar, yerini nostalji görünümlü yeni nesil radyolara bırakıyor. Hem daha kolay bulunabilmesi, hem de günümüzde kullanılan dijital cihazlarla uyumlu çalışabilmesi bu radyolara ilgiyi arttırıyor. Ortalama fiyatları 200-300 TL bandında boyutuna ve kalitesine göre değişen bu radyolar, her kesimden alıcı buluyor.

“Bluetooth bağlantısından USB girişine kadar hepsi var”

Eskişehir’de elektronik cihaz dükkanı işleten Hüsamettin Tümenci, nostaljik görünümlü yeni nesil radyoların satışlarının arttığını söyledi. Bu radyolara her kesimden ilgilin olduğunu belirten Tümenci, “Yaklaşık 4 senedir nostaljik görünümlü yeni nesil radyoları satıyoruz. Bu radyolar tamamen yeni teknolojiyle uyumlu. Bluetooth bağlantısından, USB girişine kadar hepsi var. Son yıllarda satışları çok arttı. Her kesimden talep var. Yaş grubu fark etmeksizin, her kesimden alıcı buluyor” dedi.