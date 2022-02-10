Nöbetteki aileler dağda tek bir evlat kalmayana kadar mücadelelerinde kararlı

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin eylemi 892’nci gününde de devam ediyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019’dan bu yana farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi yapan ailelerin nöbeti 892’nci gününde sürüyor. 5 yıldır evlat hasreti çeken annelerden Ayten Elhaman, gece gündüz nöbette olduklarını kaydederek, dağda tek bir evlat kalmayana kadar mücadele edeceklerini vurguladı. 5 yıldır oğluna hasret olduğunu ifade eden acılı anne Elhaman, "HDP ve PKK birdir. HDP, çocukları kandırıp dağ kadrosuna gönderiyor. Annelerin kanını emdiniz, bizi hançerlediniz. Yeter artık diyoruz. Çocuklarımızı verin artık. Buradan oğluma sesleniyorum, o zalimlere uşaklık etme artık. Onlar Amerika’ya çalışıyor, çocuklarımızı verin gelsinler. Kardeşinle birlikte burada bekliyoruz. Çadırı terk etmeyeceğiz. Oğlum, umudum var. İnşallah gelirsin. Seni hasretle bekliyorum. O zalimlerin, katillerin yanında kalma. Onlar bizim kanımızı emdiler. Onlar siyasi parti değil, katil partisidir. Onların bir kapısı Kandil’e, bir kapısı Meclise açılıyor. Artık yeter, çocuklarımızı versinler” dedi.