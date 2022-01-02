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Nöbetçi noterlik uygulamasında 2021 yılında 301 bin 737 işlem yapıldı

Yargı Reformu Strateji Belgesiyle (YRS) daha etkin ve güvenli hale getirilen nöbetçi noterlik uygulamasında 2021 yılında 301 bin 737 işlem yapıldı.

Haberde İnsan 02.01.2022, 10:16
Nöbetçi noterlik uygulamasında 2021 yılında 301 bin 737 işlem yapıldı

Yargı Reformu Strateji Belgesiyle (YRS) daha etkin ve güvenli hale getirilen nöbetçi noterlik uygulamasında 2021 yılında 301 bin 737 işlem yapıldı.

Adalet Bakanlığınca yürütülen YRS’nin Hukuk Yargılaması ile İdari Yargılamanın Sadeleştirilmesi ve Etkinliğinin Arttırılması hedefinde geniş yer verilen noterlik hizmetleri (e-noterlik, nöbetçi noterlik, güvenli ödeme hizmeti) vatandaşlar tarafından 2021’de de yoğun olarak kullanıldı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül tarafından 6 Nisan 2019’da başlatılan Nöbetçi Noterlik uygulamasına 2020 yılı Mart ayında ülkeyi etkileyen Covid-19 salgını nedeniyle 1,5 yıl ara verildi. Salgın kısıtlamaları nedeniyle 5 aylık sürede aktif kullanıldı. Kısa süreye rağmen yoğun ilgi gören nöbetçi noterliklerde 301 bin 737 işlem yapıldı. Uygulamanın başladığı günden bu yana nöbetçi noterliklerde yapılan işlem sayısı ise 1 milyon 112 bin 185 oldu. YRS’de yer alan ‘Yararlanıcıların işlerinin kolaylaştırılması için noterliklerin resmi çalışma saatleri dışında ve tatil günlerinde de hizmet sunmaları sağlanacaktır’ hedefi doğrultusunda vatandaşların noterliğe kesintisiz erişimi için uygulamaya alınan nöbetçi noterlik hizmetlerinin daha etkin, verimli ve hızlı yürütülmesi amaçlanıyor. Ticari işletmeler ve hafta içi iş yoğunlukları nedeniyle noterlik işlemlerini yaptıramayan vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği nöbetçi noterlik hizmetlerine pandemi kısıtlamaları nedeniyle ara verilmişti. Nöbetçi noterlikler 31 Temmuz’dan itibaren hafta sonu saat 10.00 ile 16.00 saatleri arasında yeniden hizmet vermeye başladı.

‘2021’de güvenli ödeme sisteminde 2 milyar 164 milyon 645 bin TL işlem hacmi sağlandı’

Adalet Bakanlığı öncülüğünde Türkiye Noterler Birliği ile ortak çalışması sonucunda 3 Şubat 2020’de uygulamaya konulan Noterlik İşlemlerinde Güvenli Ödeme Sistemi uygulaması 2021 yılında da başarılı bir şekilde sürdürüldü. Bu kapsamda noterliklerde 2021 yılında 9 bin 417, uygulamanın başladığı günden bu güne kadar da 10 bin 581 güvenli ödeme işlemi yapıldı. Bu yıl yapılan işlemlerde 2 milyar 164 milyon 645 bin 199 TL, uygulamanın başladığı günden bu güne ise 2 milyar 344 milyon 675 bin 938 TL’ye işlem hacmi sağlandı. Ayrıca aynı tarihte uygulamaya başlatılan ‘Noter Ücretlerinin Kredi Kartı ile Ödenmesi’ uygulaması kapsamında 2021 yılında 5 milyon 212 bin 669 işlemde kredi kartı kullanıldı. Kredi kartı kullanılan işlem hacmi 1 milyar 524 milyon 470 bin 199 TL’ye ulaştı. Uygulamanın başladığı günden bu güne kadar da 2 milyar 170 milyon 518 bin 559 TL işlem hacmi gerçekleşti.

Parmak iziyle kimlik doğrulamada 3 bin 64 işlem yapıldı

Noterliklerde kimlik sahteciliğinin önüne geçmek amacıyla pilot uygulama olarak başlatılan ‘parmak iziyle kimlik doğrulama yöntemi’ uygulamasında 2021 yılı içerisinde 3 bin 64 kimlik doğrulama işlemi gerçekleştirildi. Parmak izi ile Kimlik Doğrulama Sistemi’nin 2022 yılında tüm noterliklerde hayata geçirilmesi planlanıyor.

Yurt dışındaki konsolosluklarda 54 bin 915 işlem düzenlendi

YRS faaliyetlerinde yer alan “Yurt dışında yaşayanların dış temsilciliklerde yaptıkları noterlik işlemlerinin bir örneğinin, bilişim sistemi entegrasyonuyla Türkiye’de en yakın noterden anında alınabilmesi sağlanacaktır” maddesi kapsamında yurt dışındaki konsolosluklarda 2021 yılında 54 bin 915, 6 Nisan 2019’dan bu yana da toplam 97 bin 295 işlem düzenlendi. Türkiye’deki noterliklerden örnek alınması uygulaması kapsamında da yurt içinde noterlikler arasında alınan örnek sayısı ise bu yıl 72 bin 669 oldu. Böylece 19 Ağustos 2019’an bu yana yurt içinde noterlikler arası alınan örnek sayısı 117 bin 397’ye ulaştı.

E-noterlik aktif kullanıldı

Noterlik ve hukuki işlemlerin daha hızlı ve daha verimli hale getirilmesini sağlayan ve yargıda dijital dönüşüm hedefleri kapsamında 26 Ekim 2020’de başlatılan e-noterlik uygulamasından 2021’de 46 bin 184 kişi yararlandı. Sistem üzerinden 12 bin 529 kişi noter huzuruna gelmeden uzaktan işlemini yaptırdı. E-noterlik uygulamasında en fazla, ihtarname, ihbarname, araç satışı, mal rejimi, sözleşme ve vekaletname ile ilgili işlemler yapıldı. Uygulamada sunulan internet üzerinden randevu alma imkanıyla, vatandaşların noter işlerini daha kısa sürede halletmesine imkan sağlandı.

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