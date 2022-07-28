Nilüfer’in Tıbbi-Aromatik Bitki İşleme Tesisi Projesi’ne BEBKA’dan hibe

Nilüfer Belediyesi’nin “Nilüfer Tıbbi ve Aromatik Bitki İşleme Tesisi” Projesi, BEBKA 2022 Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı çerçevesinde hibe almaya hak kazandı. Projeyle bölgede tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliğinin teşvik edilmesi, üreticinin ürünlerine katma değer sağlanması ve pazarlama imkanlarını artıracak yenilikçi bir iş modeli oluşturulması amaçlanıyor.

Uzun zamandır Nilüfer Belediyesi Kent Bostanları’nda deneme amaçlı tıbbi aromatik bitki üretimi yapan Nilüfer Belediyesi, elde ettiği sonuçları ilçedeki üreticilerle paylaşıp onlara yeni olanaklar sunuyor. Nilüfer’deki çiftçileri, tıbbi ve aromatik bitki üretimine teşvik edecek çalışmalar yapan Nilüfer Belediyesi bu hedefle, “Nilüfer Tıbbi ve Aromatik Bitki İşleme Tesisi” Projesi hazırladı. Bu proje ile Nilüfer’in yanı sıra çevre il ve ilçelerde yetiştirilen lavanta, nane, biberiye, adaçayı, ölmez otu, melisa, tıbbi papatya, kekik, defne gibi tıbbi aromatik bitki türlerinin distilasyon yöntemiyle işlenerek üreticilerin ürünlerine katma değer sağlanması hedefleniyor. Yetiştirilen ürünler için pazarlama imkanın artırılması ve istihdam alanını genişletmeye katkı sağlayacak yenilikçi bir iş modeli oluşturması planlanan “Nilüfer Tıbbi ve Aromatik Bitki İşleme Tesisi Projesi" BEBKA 2022 Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı çerçevesinde hibe almaya hak kazandı.

Nilüfer Belediyesi’nin projesi, 2022 Yılı Kırsal Kalkınma Mali Destek Programına, Bursa, Eskişehir, Bilecik illerinden başvuruda bulunan toplam 45 proje arasından destek verilecek 16 proje arasında yer aldı.

Nilüfer Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ile Strateji Geliştirme Müdürlüğü Nilüfer İnovasyon Merkezi tarafından geliştirilen proje yakın zamanda hayata geçirilecek. Hasanağa Mahallesi’nde kurulacak olan Tıbbi ve Aromatik Bitki İşleme Tesisi ile lavanta, nane, biberiye, adaçayı, ölmez otu, melisa, tıbbi papatya, civanperçemi, ıtır, kekik ve defne gibi tıbbi ve aromatik bitki türleri distilasyon yöntemiyle işlenecek. Distilasyon işlemi sonucunda uçucu yağ, hidrosol elde edilecek. Ayrıca elde edilen yağ ve hidrosol; sabun ve krem gibi katma değeri yüksek ürünlerin üretiminin yanı sıra ilaç, kozmetik ve kimya sanayinde de hammadde olarak değerlendirilecek.

Kurulacak olan Tıbbi ve Aromatik Bitki İşleme Tesisi, tarımsal üretim oranı ve ürün çeşitliliği yüksek olan Nilüfer ilçesinde kaynakların daha iyi kullanılmasını sağlayacak. Tesis bölgedeki biyolojik çeşitliliğin artırılmasına ve korunmasına katkıda bulunacak. Ayrıca tesiste işlenen tıbbi ve aromatik bitki atıkları da kompost organik gübre haline getirilecek. Böylece proje ile çevreyi koruyan ve sürdürülebilir bir ekosisteme de katkı sağlanmış olacak.