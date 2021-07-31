Nilüfer Belediyesi ve Nilüfer Kent Konseyi, Antalya’nın Manavgat ilçesinde çıkan ve hızla büyüyerek

yerleşim yerlerini etkisi altına alan yangın felaketinde zarar gören vatandaşlar için dayanışma

kampanyası başlattı. Kampanyada toplanan binlerce insani yardım malzemeleri, Antalya ve Manavgat’a iletilmek üzere yola çıktı.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde üç gün önce başlayan ve farklı noktalardan kısa sürede hızla yayılarak çok büyük bir alanda etkili olan orman yangını, yerleşim yerlerini de etkisi altına alarak binlerce canlıya büyük zarar verdi. Nilüfer Belediyesi, büyük yangında alevler arasında kalarak zarar gören vatandaşların acil ihtiyaçlarına destek olmak için hemen harekete geçerek, Nilüfer Kent Konseyi iş birliğiyle dayanışma kampanyası başlattı. Sosyal medyada duyurusu yapılan kampanyaya destek olmak isteyen Nilüferliler, ihtiyaç listesinde belirtilen ürünleri, Nilüfer Kent Konseyi’ne ulaştırdı.

Kampanya sayesinde kısa sürede çok sayıda çocuk maması, çocuk bezi, ıslak mendil, dezenfektan, bebek bisküvisi ve pastörize süt, kullanılmamış çocuk kıyafetleri, kuru gıda maddeleri, kadın hijyen malzemeleri gibi ürünler toplandı. Destekte bulunan bazı vatandaşlar, felaketi yaşayanların yanında olduklarını belirten notları da yardım kolilerine ekledi. Vatandaşlardan gelen iki kamyon dolusu insani yardım ve hijyen malzemeleri, Antalya ve Manavgat’taki yangınlarda zarar gören vatandaşlara

ulaştırılmak üzere vakit kaybetmeden yola çıktı.

Nilüfer Kent Konseyi’ni ziyaret ederek gönüllülerin ve yardımsever vatandaşların yanında olan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, birçok noktada çıkan orman yangınlarının Türkiye’yi derinden üzdüğünü belirtti. Antalya’nın Manavgat ilçesinde çıkan yangının ardından bölge halkına destek olmak için yardım kampanyası başlattıklarını ifade eden Başkan Erdem, “Nilüfer’den Manavgat’a dayanışma eli uzatıyoruz. Kalbimiz Antalya’da atıyor. Kampanyada toplanan malzemeler, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak. Yeni bir destek kampanyası yapmayı planlıyoruz. Nilüfer dâhil bütün Türkiye’nin felaketten etkilenen vatandaşlarımıza destek olmak için seferber olacağına inanıyorum” dedi.

Nilüfer Belediyesi’nin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan canlı yayına katılan Nilüfer Kent Konseyi Genel Sekreteri Emre Karagöz kampanya hakkında detayları açıklarken, Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Güven Ulutekin de, yangın bölgesinde yaşanan durumu ve ihtiyaç duyulan malzemeleri paylaştı. Yardım kampanyası için Nilüfer Belediyesi’ne teşekkür eden Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Güven Ulutekin, nakdi yardım kabul etmediklerini vurguladı. Yangının henüz kontrol altına alınamadığını belirten Ulutekin, “Şuan çalışmalar devam ediyor. Ciğerlerimiz yanıyor. Doğada yaşayan tüm canlılarımız mağdur durumda.

Acil olarak su, ayran ve bozulmayacak gıda maddeleri, insani yardıma ihtiyacımız var. İnsanlar can derdinde ve evlerine giremiyorlar” diye konuştu.

“Mesafeler uzak ama dayanışma çok yakın” diyerek yardım kampanyası başlattıklarını belirten Nilüfer Kent Konseyi Genel Sekreteri Emre Karagöz de, “Nilüfer’de üzülmeye zaman yok, hemen dayanışma vakti dedik. Antalya ve Manavgat belediyeleri ve kent konseyleri ile sürekli iletişim içindeyiz. İnsanların, canlıların, doğanın yardımına koşmalıyız. Bunu da ancak dayanışma ile yaparız diye düşünüyoruz. Yüreklerimiz, orada ormanlarla yanıyor. Hızlıca bir yardımlaşma başlattık. Bu yardım kampanyasının devamı gelecek. Nilüferliler yoğun bir şekilde destek oluyor. Biz de Nilüfer Kent Konseyi olarak Nilüferliler’e bir lojistik desteği sağlıyoruz” ifadelerini kullandı. Öncelikli olarak çocuklara ve kadınlara destek olma çabası içinde olduklarını dile getiren Karagöz, “Bunun için sevkiyat ve depolamada sorun olmayacak ürünler gerekiyor. Nilüferliler, bu konuda büyük bir

duyarlılık gösterdi” dedi.