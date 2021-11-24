Nilüfer’de su kesintisi

Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü İçmesuyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar dolayısıyla Nilüfer ilçesinin Gümüştepe Mahallesi ve civarında 25.11.2021 tarihinde 10:00-18:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacak.