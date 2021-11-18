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Nilüfer’de su kesintisi
Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü İçme Suyu Dâiresi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Nilüfer ilçesinin Görükle Kurtuluş Mahallesi ve civarında 19.11.2021 tarihinde 14:00-18:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacak.
Haberde İnsan 18.11.2021, 15:11
Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü İçme Suyu Dâiresi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Nilüfer ilçesinin Görükle Kurtuluş Mahallesi ve civarında 19.11.2021 tarihinde 14:00-18:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacak.