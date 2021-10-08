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Nilüfer’de su kesintisi

Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında, Nilüfer İlçesi İhsaniye Mahallesi İçmeler Sokak ve civarında 09.10.2021 09.11.2021 tarihleri arasında 10:00 18:00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacak.

Haberde İnsan 08.10.2021, 17:11
Nilüfer’de su kesintisi

Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında, Nilüfer İlçesi İhsaniye Mahallesi İçmeler Sokak ve civarında 09.10.2021 09.11.2021 tarihleri arasında 10:00 18:00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacak.

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