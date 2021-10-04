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Nilüfer’de su kesintisi

Bursa’nın Nilüfer ilçesinde su kesintisi yapılacak.

Haberde İnsan 04.10.2021, 14:00
Nilüfer’de su kesintisi

Bursa’nın Nilüfer ilçesinde su kesintisi yapılacak.

Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü İşletmeler 1. Bölge Dâiresi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında İlçesi Esentepe Mahallesi Mudanya Yolu Caddesi, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı, Tuna Caddesi ve Baytar Sokak arasında kalan bölge ile civarında 05.10.2021 tarihinde, 10:00 - 18:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacak.

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