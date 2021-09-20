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Nilüfer ve Mustafakemalpaşa’da su kesintisi

Bursa’nın Nilüfer ve Mustafakemalpaşa ilçelerinde su kesintisi yapılacak. Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar dolayısıyla Nilüfer ilçesinin Korubası Mahallesi, Unçukuru Mahallesi ile Mustafakemalpaşa ilçesinin Doğanalan, Kazanpınar, Alibeyköy, Körekem, Killik, Ağaçlı ve Kocakoru mahalleleri ve civarında 21.09.2021 tarihinde 11:00-18:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacak.

Haberde İnsan 20.09.2021, 18:35
Nilüfer ve Mustafakemalpaşa’da su kesintisi

Bursa’nın Nilüfer ve Mustafakemalpaşa ilçelerinde su kesintisi yapılacak. Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar dolayısıyla Nilüfer ilçesinin Korubası Mahallesi, Unçukuru Mahallesi ile Mustafakemalpaşa ilçesinin Doğanalan, Kazanpınar, Alibeyköy, Körekem, Killik, Ağaçlı ve Kocakoru mahalleleri ve civarında 21.09.2021 tarihinde 11:00-18:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacak.

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