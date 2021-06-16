Nilüfer Kubrat’a yardım eli uzattı

Nilüfer Belediyesi, Bulgaristan’ın Kubrat Belediyesi’ne tam donanımlı ve soğutma sistemine sahip cenaze yıkama aracı hibe etti.

Nilüfer Belediyesi, Bulgaristan’ın Kubrat Belediyesi’ne yardım elini uzattı. Kubrat Belediyesi’ne, cenaze yıkama işlerinde önemli bir ihtiyacı karşılayacak ve soğutma sistemiyle aynı zamanda morg görevi de görecek özel tasarım bir cenaze aracı hibe edildi.

Hibe edilen aracın devir teslimi Nilüfer Belediyesi Halk Evi’nde yapıldı. Bulgaristan Kubrat Belediye Başkanı Alkin Nebi ve Kubrat Meclis Başkanı Hüseyin Yumerov’un katıldığı törende Balkansiad ve çeşitli dernek temsilcileri de hazır bulundu. Kubrat Belediye Başkanı Alkin Nebi Nilüfer Belediyesi’nin desteğine teşekkür ederek, “Ne kadar teşekkür etsek azdır. Bölgemizdeki gençler hep Avrupa’ya göç etti ve yaşlı nüfusumuz kaldı. Bu kardeşçe yaklaşım ve samimiyet çok gerekli. Çok sayıda soydaşımızın ikamet ettiği Nilüfer’in desteğini görmek bizi çok mutlu etti. Bizi kardeş olarak kabul ederseniz, daha sonra ortak sosyal-kültürel etkinliklere imza atabiliriz. Emeği geçen herkese teşekkürler” diye konuştu.

Bu dayanışmadan mutluluk duyduğunu ifade eden Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ise, “Biz yurt dışındaki vatandaşlarımızla ilişkilerimizi hep sağlıklı tutmaya çalışıyoruz. Oralara elimizden gelen desteği vermeye çalışıyoruz. Bende uzun yıllar önce o yöreden gelen bir ailenin torunuyum ve bölge insanının çektiği sıkıntıları iyi bilirim. Hibe ettiğimiz aracımız umarım insanların zor günlerinde ihtiyaca karşılık verecektir” dedi.

Konuşmaların ardından her iki başkan da günün anısına birbirlerine hediye verirken, Başkan Alkin Nebi, kardeş belediye olma talebini içeren iyi niyet mektubunu da Başkan Turgay Erdem’e sundu.