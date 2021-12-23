Nilüfer Belediyesi dış denetimden başarıyla çıktı

Türk Loydu Vakfı’nın Nilüfer Belediyesi’nde gerçekleştirilen dış denetim süreci sona erdi. Nilüfer Belediyesi, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 ve ISO 10002 yönetim sistemleri standartlarının değerlendirildiği denetimleri başarıyla tamamladı.

Nilüfer Belediyesi’nin yönetim sistemleri, Türk Loydu Vakfı tarafından denetlendi. ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 10002 Vatandaş Memnuniyeti Yönetim Sistemi, ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ile ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi standartlarının değerlendirildiği denetimler, üç gün sürdü. Serkan Demirsan’ın ekip liderliğinde denetçiler, Nilüfer Belediyesi’nin ilgili müdürlükleri ile saha çalışmalarını inceledi. Denetimin genel sonucu, düzenlenen kapanış toplantısında açıklandı. Nilüfer Barış Meclis Salonu’ndaki toplantıya, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları ile birim müdürleri katıldı.

Nilüfer Belediyesi’nde herhangi bir uygunsuzluğa rastlamadıklarını kaydeden Baş Denetçi Serkan Demirsan, “Misafirperverliğiniz için ekibim adına çok teşekkür ediyorum. Şeffaf ve rahat bir denetim gerçekleştirdik. Yapılan incelemelerimizde minör veya majör bir uygunsuzluğa rastlamadık. Bizi mutlu eden kuvvetli yönlerinizi de gördük. Denetimlerimizi gerçekleştirirken Avrupa kentinde dolaşıyor gibi hissettik. Bu gerçekten çok mutlu edici bir durum. Sosyal sorumluluk, kültürel projeler, stratejik plana bağlı olarak hedeflere ulaşmadaki takip periyodları ve raporlamalar, iç denetimlerin etkin gerçekleşmesi ile alınan kararların hızlıca aksiyonlara dönüşmesi kuvvetli yönlerin başında geliyor. Çok farklı alanlarda farklı projeleriniz örnek teşkil edecek şekilde. Birçok olumlu yönünüz bu yolculuğa verdiğiniz önemi gösteriyor. Birkaç gözlemlerimiz oldu onlar hakkında da yapılacak ufak iyileştirmelerle gelecek yıla daha güvenle hazırlanabilirsiniz. Emekleriniz ve çalışmalarınız için kutluyoruz” diye konuştu.

Bu tür denetimlerin kendileri için çok değerli olduğunu ifade eden Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ise, “Bu denetimlerle kendi çalışmalarımızı dışarıdan farklı bir gözle izleme şansı buluyoruz. Bazen istemesek de eksiklerimiz olabiliyor. Nilüfer çok geniş bir alan ve büyük bir nüfusa hizmet veriyoruz. Eksiklerimizin iyileştirilmesi için gereken adımları atmaya devam edeceğiz. Arkadaşlarım ve ekibim kaliteli hizmet için çaba gösteriyor. Bu denetimlerden başarıyla çıkmak azmimizi artırıyor. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.