Nihat Özdemir Bursa’da çeşitli ziyaretlerde bulundu

Limak Holding Yönetim Kurulu ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ,Bursa Valiliği, Emniyet Müdürlüğü, Cumhuriyet Başsavcılığı ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı ziyaret etti. Özdemir, ziyaretlerinde şehrin enerji altyapısı ve yatırımlarla ilgili görüşmelerde bulundu.

Bursaspor-Antalyaspor Ziraat Türkiye Kupası maçı için Bursa’ya giden Limak Holding Yönetim Kurulu ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir kent yöneticilerine bir dizi ziyarette bulundu. Özdemir, TFF Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Çağlar ile birlikte Vali Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Şen ve İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan’a milli takım forması hediye etti.

Bursa’nın kendisi için önemine değinen Özdemir, “Uludağ Elektrik olarak yıllardır kentin enerjisini sağlıyoruz. Elektrik hayatımızın en vazgeçilmez noktalarından birini oluşturuyor. Bursa’da kesintisiz enerji için tüm ekibimiz 7/24 yoğun bir çalışma yürütüyor. Abonelerimize en doğru şekilde en kaliteli hizmeti sağlayarak cevap vermeye çalışıyoruz. Önümüzdeki dönemde de kentin enerjisini sağlamaya devam edeceğiz.’ dedi.

Gün sonunda Bursaspor’un Büyükşehir Belediye Stadı’nda Antalyaspor ile oynadığı Ziraat Türkiye Kupası maçını izleyen TFF Başkanı, ziyaretlerini tamamlayarak şehirden ayrıldı.