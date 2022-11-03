İçişleri Bakanlığının 2022 Afet Tatbikat Yılı çerçevesinde Niğde’de Deprem ve Tahliye Tatbikatı’ yapıldı.

İbrahim Baloğlu Erkek Kur’an Kursu’ndaki deprem tatbikatında ilk sirenin çalmasıyla ’çök, kapan, tutun’ yöntemi uygulandı, ikinci siren sesinde ise bina boşaltıldı. Tatbikatı Niğde Valisi Mustafa Koç’ta izledi. Vali Koç; İçişleri Bakanlığı ve AFAD Başkanlığının bilinç arttırmak, bu planların sahada aksayan yanlarını görmek, kurumlar arası işbirliği yapabilmek, afet anında görev alabilecek kişiler arasındaki koordinasyonu sağlamak için bu tarz planlar yaptığını söyledi. Koç; "İçişleri Bakanlığımız 2022’yi Afet Tatbikat Yılı ilan etti. Bu çerçevede Türkiye genelinde olduğu gibi ’deprem anı ve tahliye tatbikatı’ gerçekleştirdik. Çocuklarımız da gurur duyuyoruz, gayet başarılı bir tatbikat yaptılar. Merkezde 66, ilçelerde 45 olmak üzere 111 merkezimizde gerçekleştirdik” dedi.