Niğde İl Müftüsü Ayas: "Depremzedelere fitre ve zekatlar için AFAD fitre ve zekat hesaplarına yatırabilirsiniz"

Niğde İl Müftüsü Osman Ayas, bu sene Ramazan Ayı’nın yaşanan depremlerden dolayı buruk geçtiğini fakat dayanışmanın da en fazla olması gerektiği dönemde olunduğunu söyledi.

Ayas, Diyanet Başkanlığı’nın her sene Ramazan ayında bir konuyu işlediğini bu sene de depremden dolayı “Ramazan ve Dayanışma” konusunun işlenmeye başlandığını söyledi. Fitre miktarının 70 TL olduğunu yine ayrıca oruç tutamayanlar için fidye miktarının da 70 TL olduğunu ve depremzedelere de fitre ve zekatları AFAD aracılığıyla verilebileceğini söyledi. Ayas, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Ramazan ayı bizim kardeşliğimiz, birliğimizin, dayanışmamızın arttığı bir ayıdır. Oruç ayı ve Kuran ayı olarak tabir ediliyor. Oruç ibadeti bizden önceki ümmette de var olduğunu görüyoruz. Ramazan ayı ile birlikte teravihlerimiz, iftarlarımı, sahurlarımız devam ediyor. Ramazan ayını hasretle bekleyen bir milletiz. 2 ay öncesinden beri hep dua ediyorduk Rabbim bizleri Ramazan’a kavuştur diye. Çok şükür bizi kavuşturdu. Bize düşen görev oruçlarımızla, teravihlerimiz, iftarlarımız, sahurlarımızla değerlendirmemiz gerekiyor. Bu yıl Ramazan ve Dayanışma temasını işliyoruz. Deprem bölgesinde pek çok kardeşimiz onlar çok sıkıntılar yaşadılar, onlara sahip çıkmamız gerekiyor."

Fitre ve fidye miktarı 70 TL

Müftü Ayas, "Ramazan ayında oruç tutamayan gruplar mutlaka olacaktır. Kuran-ı Kerimde Cenab-ı hak onlara müsaade etmiştir. Hasta olanlar vardır, yolcu olanlar vardır. Bazı hastalıklar iyileşenler geçici rahatsızlıkları varsa kaza edebilirler, fidye ödemezler. Fidye bir kişiyi sabahlı ve akşamlı doyuracak bir miktardır. Bunu da Diyanet İşleri Başkanlığımızı fitre miktarı 70 Türk lirası aynı zaman da fidye de buna aynı miktar üzerinden yapılacak. 30 gün için 2100 liradan aşağı olmamak üzere ihtiyaç sahibi olan fakirlere verecek. Burada şuna dikkat etmemiz lazım. Kişi bakmakla yükümlü olduğu kişilere fitre ve fidye veremez, zekat veremez. Ama kardeşler çocuklar amcalar, teyzeler ihtiyaç sahibiyse hem fitre, fidye ve zekatları verilebilir. Depremzede kardeşlerimize de fitre, fidye, zekatlarımızı verebiliriz. Bunu da AFAD’da zekat ile ilgili hesaplar ya da Diyanete fitre ve zekat hesapları var yanı bunların fakire gitmesine gerekiyor. Cami inşaatına yol inşaatına verilmez direk fakirlere gitmesi gerekiyor. 80 gram üzerinde altını olanlar 40’ta birini fakirlere vermiş olacaktır" dedi.