Üç kez yendiği kansere karşı verdiği umut dolu mücadeleyle herkesin sevgisini kazanan Neslican Tay'ın ölüm yıldönümünde anılıyor. Sol bacağının kesilmesine neden olan kanser hastalığına karşı yürüttüğü mücadele azmi ile tanınan ve sosyal medya fenomeni haline gelen Neslican'ın hayatı sosyal medyada araştırılır hale geldi. Yaşadıklarını ve tedavi süreçlerini takipçileri ile paylaşan genç kızın ölümü sevenlerini derinden etkiledi. Buna göre; Neslican Tay ölüm yıldönümünde anılıyor! Neslican Tay kimdir, kaç yaşında, ne kanseriydi ve ne zaman öldü? İşte detaylar…

NESLİCAN TAY ÖLÜM YIL DÖNÜMÜNDE ANILIYOR!

Kanserle mücadele ederken herkese, özellikle de kanser hastalarına moral veren isim olarak hafızalara kazınan Neslican Tay ölüm yıl dönümünde unutulmadı. 20 Eylül 2019 Yılında hayatını kaybeden Neslican Tay ölümünün birinci yılında anılıyor.

NESLİCAN TAY KİMDİR?

Neslican Tay, 1998 yılında Bursa'da doğdu. Rizeli bir anne ve Manisalı bir babanın kızı olan Neslican Tay ilköğretim ve lise eğitimini Rize'de tamamladı.

İşte Neslican Tay hayatı ve hakkında merak edilenleri…

NESLİCAN TAY KİMDİR, KAÇ YAŞINDAYDI?

Neslican Tay, 1998 yılında Bursa'da doğdu. Rizeli bir anne ve Manisalı bir babanın kızı olan Neslican Tay ilköğretim ve lise eğitimini Rize'de tamamladı. Üniversite sınavına iki hafta kala kansere yakalandığını öğrendi, araya tedavi süreci girdiği için eğitimine ara vermek zorunda kaldı.

anserle mücadele ederken bir yandan da eğitimine devam etmek isteyen Neslican Tay, Bahçeşehir Üniversitesi'nde psikoloji eğitimi görüyordu. 2018 yılında kanser nedeniyle bir bacağını kaybeden ve kendisine 'Demir Kadın' diyen Neslican Tay, verdiği röportajda söylediği "Bacağım yok ama yaşam sevincim var!" , "Bacağımın kesilmiş olmasının hayatımı etkilemesine izin vermeyeceğim. Ben bir bacaktan ibaret değilim ki... Çok daha fazlasıyım!" sözleriyle binlerce insana umut olmuştu. Neslican Tay 20 Eylül Cuma günü yaşamını yitirdi.

NESLİCAN TAY KAÇ YAŞINDA NEDE ÖLDÜ, NE KANSERİYDİ?

KANSER NEDENİYLE BİR BACAĞINI YİTİRDİ

Hastalığı nedeniyle okula ara vermek zorunda kalan Neslican Tay, kanserle mücadele ederken bir yandan da eğitimine devam etmek istedi ve her şeye rağmen üniversite sınavına girdi, Bahçeşehir Üniversitesi'nde psikoloji eğitimi almaya başladı. Bacağında oluşan tümör nedeniyle 2018 yılında bir bacağını kaybetti. 4. kez kanserle mücadele etmeye başlamış ve bu sürece sosyal medyadan tüm sevenlerini dahil etmişti. Rize'nin Gülbahar Mahallesi'nde yaşayan Neslican Tay, kanser hastası olduğunu öğrendikten sonra, diğer aknser hastalarına umut oldu. Sosyal medya hesabından tedavi sürecini ve yaşadıklarını anbean anlattı. Kısa sürede takipçi sayısı 800 bini aştı.