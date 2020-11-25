Neslican'dan sonra o da gitti: Kanserle mücadele eden Ayyüce Çınar hayatını kaybetti

Mersin'de sinir sisteminde tümör bulunan ve yumuşak doku kanseri tedavisi gören ve daha önce birçok kez operasyon geçiren 23 yaşındaki Ayyüce Çınar’ın ölüm haberi sosyal medya hesabından geldi. Ayyüce Çınar’ın vefatı “melek oldu” notuyla paylaşıldı. Mücadelesini uzun bir süredir sürdüren Ayyüce Çınar, daha önce hayranı olduğu Fenerbahçeli futbolcu Alper Potuk'la telefonla görüntülü görüşme gerçekleştirmişti.

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Mersin'in Erdemli ilçesinde yaşayan 23 yaşındaki İrem Ayyüce Çınar, 2017 yılında sağ bacağında şişlik şikâyetiyle hastaneye gitti. Burada bacağında kitle olduğu tespit edilen Çınar, başka bir hastaneye sevk edildi.