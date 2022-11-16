Nemrut’ta turistlere kar sürprizi

UNESCO’nun Dünya Kültür Mirası Listesinde yer alan 2 bin 206 metre yükseklikteki Nemrut Dağı zirvesine sezonun ilk karı yağdı.

Devasa heykellerin bulunduğu Nemrut Dağı turizm sezonun son turistlerini ağırlıyor. Kış mevsimine girilmesiyle birlikte sezon ilk karı yağdı. Zirveye çıkan turistler kar sürprizi ile karşılaştı.

Adıyaman merkez ve rakımı düşük yerlerde gün boyu yağmur yağışı olurken, Nemrut Dağı zirvesi sezonun ilk karını gördü. Heykellerin bir kısmı beyaza büründü. Turistler hem zirvenin hem de karın keyfini çıkarttı. Zirvede kar yağışıyla birlikte siste etkili oldu.

(AHM)