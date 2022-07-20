Nehir, solunum cihazıyla Mustafa Ceceli’nin 105. kez konserini izledi

Doğuştan kas güçlüğü hastalığı bulunan, yüzde 92 engelli 17 yaşındaki Nehir Ünver, Yalova’da hayranı olduğu Mustafa Ceceli’nin 105. kez konserini izledi.

2013 yılından bu yana, hayranı olduğu Mustafa Ceceli’nin konserlerini takip eden Nehir Ünver, Bursa-İnegöl’den 100 kilometre yol kat ederek gelerek ünlü sanatçının Yalova’daki konserini de takip etti. Yalova Belediyesi tarafından kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıldönümü nedeniyle düzenlenen konserde Başkan Vekili Mustafa Tutuk’un özel misafiri olarak ağırlanan Nehir, sanatçının 105. kez konserine katıldı.

Etkinliğe babası Timur Ünver tarafından getirilen Nehir, tekerlekli sandalyesi ve solunum cihazıyla takip ettiği konseri cep telefonuyla da kaydetti. Başkan Vekili Mustafa Tutuk, Nehir’i her zaman Yalova’ya beklediklerini dile getirdi.

Üşüyen Nehir’in elini baba nefesi ısıttı

Ailece hayranı oldukları Mustafa Ceceli’nin konserlerine kızını götürmek için büyük çaba sarf eden baba Timur Ünver, konser süresince adeta çocuğunun üzerine titredi. Sürekli kızının durumunu kontrol eden baba, Nehir’in üşüyen ellerini nefesiyle ısıttı. Ünver, kızının bağışıklık sistemi güçsüz olduğu için kan dolaşımının hızlı hareket etmediğini belirterek, “Hal böyle olunca vücutta birazcık soğumalar oluyor. Onu karşılayabilmek için de nefesimizle, hem güç hem ısı hem de ona destek oluyoruz” dedi.

“Gönül bağı oluştu”

Evde eğitim gören lise 4’üncü sınıf öğrencisi Nehir’i konserlere götürmekte zorluklar çekse de her şeyin buna değdiğini anlatan Ünver, “Zorluklar yaşıyoruz ama anı değerlendirerek mutlu olmaya çalışıyoruz. Mustafa Ceceli çok özel bir insan bizim için. Bütün konserlerine gittiğimizde uygun ortam olursa mutlaka Nehir ile beraber bir şarkısını söyler. Bu bizim için çok önemli. 150 kilometre geldik. Değdi mi? Çok güzel. Eskişehir, Çatalca’ya, İstanbul’daki konserlerine katıldık. Yaklaşık 100’e yakın konser oldu. Sadece hayranlık demeyelim gönül bağı diyelim. 2013’te başladı. İlk tanıştığımızdan beri bütün konserlerine bu şekilde devam ediyoruz” ifadesini kullandı.

Ünver, İstanbul’da oturduklarını fakat yaz tatilinde İnegöl’e gittiklerini sözlerine ekledi.