Nehir kıyısında ölü bulunan Şeyma’yı sınıf arkadaşları unutmadı

Kırşehir’de cesedi nehir kıyısında bulunan 18 yaşındaki Şeyma Demir’in sınıf arkadaşları, sırasına

karanfiller bıraktı.

Kayıp başvurusu yapıldıktan 3 gün sonra cesedi Kızılırmak kıyısına vurmuş halde bulunan Şeyma Demir (18), eğitim ve öğrenim gördüğü Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Yaşlı Bakım Bölümü’ndeki sınıfında arkadaşları tarafından anıldı. Şeyma’nın sırasına resmini ve karanfiller bırakan arkadaşları, anma programını sosyal medya üzerinden paylaştı. Arkadaşlarının Şeyma’nın resminin altına ise “Belki bu dünyadan göçüp gittin ama hep kalbimizde olacaksın" yazdığı görüldü.

Genç kızın cenazesi, yapılan otopsi sonrası Akcaagıl köyünde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verilmişti.