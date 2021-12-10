Nefessiz kalan bebeği kurtaran itfaiye erleri o anları anlattı

Gaziantep’te hastalığı nedeniyle nefes borusuna tükürük kaçtığı için nefessiz kalan Yusuf bebeğin yardımına koşarak hayatını kurtaran itfaiye erleri o anları anlattı. Nefessiz kalan bebeği Heimlich manevrası ile kurtarmaya çalıştıklarını söyleyen itfaiye erleri Necdet Dinç ve Hanifi Kütükçü, "Bebek biraz rahatladıktan sonra itfaiye aracıyla sirenleri çalarak hastaneye yetiştirdik" dedi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı itfaiye erleri, 2 gün önce yangın dönüşü yakıt ikmali için girdikleri Şahinbey ilçesi Tekstilkent Mahallesi’ndeki bir akaryakıt istasyonunda nefessiz kalan yabancı uyruklu 2 yaşındaki Yusuf El Yusuf bebeğin hayatını kurtardı. Araçlara yakıt yüklemesi yapıldığı esnada 2 yaşındaki bebek nefes alamamaya başladı. Soluk borusuna tükürük kaçtığı için nefessiz kalan bebeğe ilk müdahaleyi itfaiye erleri yaptı. Korku dolu anlar istasyonunun güvenlik kamerasına da yansırken, itfaiye erleri ilk müdahalenin ardından bebeği itfaiye aracıyla Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi’ne yetiştirdi. Bebek itfaiye erlerinin kucağında acil servise getirilirken, erlerin çabası yürekleri ısıttı. Hastanede tedavi altına alınan Yusuf bebek, tedavisinin ardından taburcu edildi.

"Yakıt ikmali için girdiğimiz petrolde bebeğin boğulmak üzere olduğunu gördük"

Bebeği hayata döndürdükleri anları anlatan itfaiye erlerinden Necdet Dinç, "Yangın dönüşü yakıt ikmali için petrol istasyonuna girdik. O esnada bir ailenin çok panik olduğunu ve bir bebeğin anne kucağında baygın halde olduğunu gördük. Sonrasında biz de müdahale etmeye başladık. Zaten onlar da bizi görür görmez çocuğu bize verdi. Biz de çocuğun nefes borusunun tıkandığını gördük ve ilk yardım müdahalesi yaptık. İlk müdahale sonrası bebeğin durumu biraz daha iyileşti ama biz yine itfaiye aracına bindirerek ve siren çalarak en yakın hastaneye götürdük. Hastanede yapılan genel müdahalenin ardından da çocuk kurtarıldı" dedi.

"Bebeği Heimlich manevrası ile hayata döndürdük"

Nefes borucu tıkanan bebeğe Heimlich manevrası uygulayan Hanifi Kütükçü isimli kahraman itfaiye eri ise, "Yangın dönüşü yakıt ikmali yapıyorduk ama bir ailenin çok panik olduğunu ve bebeklerinin nefes alamadığını fark ettik. O anda onlar da bizi görünce korku ve panikle yardım isteyerek, bebeği hemen kucağımıza attılar. Bebeğin boğazı tükürükle tıkanmıştı. Biz de çocuğu alarak hemen Heimlich manevrası uyguladık. İlk müdahalenin ardından bebek biraz rahatladı ve nefes aldı. Ardından sirenleri çalarak itfaiye aracıyla hastaneye yetiştirdik. Sonrasında çocuğun kurtulduğunu öğrendik. Bu bizi çok sevindirdi, çünkü biz o an o müdahaleyi yapmasaydık bebek kalıcı sıkıntılar yaşayabilir ya da ölebilirdi. Biz aldığımız ilk yardım eğitimi ile görevimizi yaptık. Bizim müdahalemizle bebek hayatta kaldı. Sonrasında hastanedeki doktorlar da ilk müdahalenin doğru yapıldığını ve o müdahale ile bebeğin hayatta kaldığını söylemiş. Biz de o bebeği kurtardığımız için çok mutlu olduk" diye konuştu.