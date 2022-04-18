Nefesiyle okul harçlığını çıkartıyor

KOCAELİ(İHA) – Kocaeli’de üniversite okuyan Ali Rıza Çakır çocukluğundan beri dinlediği Kazım Koyuncu’dan etkilenerek 2 yıl önce tulum çalmayı öğrendi. Haftanın belirli zamanlarında sokağa çıkan Çakır, tulumuna üfleyerek okul harçlığını çıkartıyor.

Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrenci olan Ali Rıza Çakır, uzun zamandır dinlediği Kazım Koyuncu’dan etkilenerek 2 yıl önce tulum çalmaya başladı. Ailesinin de desteğini alan Çakır, pandemi döneminde kendini geliştirdi. Üniversite 1’inci sınıf öğrencisi olan Çakır, etkinlik ve düğünlere gitmesinin yanı sıra boş zamanlarında sokakta tulum çalıyor. Kocaelilerin, tulum sesinden çok hoşlandığını söyleyen Çakır, yaşıtlarının kültürel müziklerini daha çok sahiplenmesi gerektiğini ifade etti.

“İnsanları mutlu görmek de beni mutlu ediyor”

Tulum çalmasının insanlar tarafından hoş karşılandığını söyleyen Çakır, “Hobi olarak tulum çalıyorum. Aynı zamanda enstrümanlarımla etkinliklerde, düğünlerde ve sokakta çalarak harçlığımı çıkartıyorum. İzmit’te çok Karadenizli olduğu için sokaklarda yaptığım iş hoş karşılandı. Ben aslen Rizeliyim. Burada da Karadeniz’in farklı illerinden çok insan var. Yaptığım müzik İzmitli insanların da çok hoşuna gidiyor. Burada harçlığımı kazanmamın yanı sıra, insanları mutlu görmek de beni mutlu ediyor” dedi.

“Beni gören insanlar ilk başta şaşırıyor”

Bazı halk enstrümanlarının fazla bilinmediğinin altını çizen Çakır, kendisini gören insanların şaşırdığını belirtti. Çakır, “Türkiye’de bazı halk enstrümanları fazla bilinmiyor. Tulum da bunlardan biri, az kişi çalıyor. Dinleyen kesim de az olduğu için beni gören insanlar ilk başta şaşırıyor, fakat tabii ki de hoşlarına gidiyor. Tulum çalmaya 2 yıl önce pandemi döneminde başlamıştım. Evde sürekli çalarak kendimi geliştirdim. Onun dışında gitar da çalıyorum fakat tulumu daha çok seviyorum. Gitar, tulum ve diğer enstrümanlar birleştirilebilir. Kazım Koyuncu ve diğer sanatçılarımız geçmişte bunu başarmışlar. Şu anda üniversite okuyorum ama kendimi daha çok geliştirirsem müzik sektöründe ilerlemek isterim” ifadelerini kullandı.

“Yaşıtlarımın da kendi kültürüne sahip çıkmasını istiyorum”

Halk müziğine sahip çıkılması gerektiğini vurgulayan Çakır, “Yaşıtlarımın ve büyüklerimin bize ait halk müziğine sahip çıkmasını isterim. Genelde yaşlı insanlar tulum, saz ve kemençeye dikkat çekiyor. Yaşıtlarımın da kendi kültürüne sahip çıkmasını istiyorum. Ailem bana bu konuda çok destek oldu, ailecek de Karadeniz türkülerini çok severiz. Ayrıca Kazım Koyuncu’nun müziklerini çok sevmem beni etkiledi” diye konuştu.