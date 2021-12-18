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Necmettin Erbakan'ın yol arkadaşı Ahmet Oğuz vefat etti
Milli Selamet Partisi döneminden itibaren Milli Görüş Lideri merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın yol arkadaşlarından, Yeniden Refah Partisi MKYK üyesi Ahmet Oğuz hayatını kaybetti.
Haberde İnsan 18.12.2021, 10:07
FATİH ERBAKAN'DAN AÇIKLAMA!
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, ''Milli Selamet Partisi döneminden itibaren tüm Milli Görüş partilerinde görev almış, eskimeyen Milli Görüşçüler’den, partimizin MKYK Üyesi Ahmet Oğuz ağabeyimiz Hakk’ın rahmetine kavuştu. Allah gani gani rahmet eylesin, cennetinde buluştursun inşallah.'' ifadelerini kullandı.