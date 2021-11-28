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Ne yaptıysa serasını kurtaramadı, yaşadıklarını cep telefonuyla kaydetti

Antalya’da dün sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren sağanak yağış seralarda hasara yol açtı. Örtüaltı sebze üretiminin merkezlerinden olan Antalya’da, birçok serayı su bastı. Serasını su basan çiftçilerden Ramazan Sulak ise yaşadığı mağduriyeti çektiği video ile gösterip " Battık battık, emeklerimiz gitti. Milyarlarca para harcadık” dedi. Sulak’ın çektiği video sosyal medyada gündeme oturdu. Solak, bugün suların çekildiği serasına hasar tespiti için gitti. Büyük bir zarara girdiklerini belirten Solak, sera içerisinde oluşan suların o an kendi canlarını da tehlikeye attığını belirtti.

Haberde İnsan 28.11.2021, 12:34
Ne yaptıysa serasını kurtaramadı, yaşadıklarını cep telefonuyla kaydetti

Antalya’da dün sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren sağanak yağış seralarda hasara yol açtı. Örtüaltı sebze üretiminin merkezlerinden olan Antalya’da, birçok serayı su bastı. Serasını su basan çiftçilerden Ramazan Sulak ise yaşadığı mağduriyeti çektiği video ile gösterip " Battık battık, emeklerimiz gitti. Milyarlarca para harcadık” dedi. Sulak’ın çektiği video sosyal medyada gündeme oturdu. Solak, bugün suların çekildiği serasına hasar tespiti için gitti. Büyük bir zarara girdiklerini belirten Solak, sera içerisinde oluşan suların o an kendi canlarını da tehlikeye attığını belirtti.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü’nün sağanak ve şiddetli rüzgara karşı uyardığı Antalya’da beklenen sağanak yağış ve rüzgar, dün öğle saatlerinden itibaren etkisini gösterdi. Örtüaltı sebze üretiminin merkezlerinden olan Serik ilçesinde birçok serada su baskını yaşandı. Serik ilçesi Deniztepe Mahallesi’nde domates serası bulunan çiftçi Ramazan Sulak, yaşadığı mağduriyeti çektiği video ile anlattı. Çektiği video sosyal medyada gündem olan Sulak, bugün suların çekilmesi ile hasar tespiti için serasına geri geldi. Eşi ile birlikte yaşadıkları dehşet anlarını anlatan Sulak, ellerinden bir şey gelmediğini emeklerinin 1 saat içerisinde heba olduğunu belirtti.

“Bu domatesi daha satamadım”

Elince cep telefonuyla dereye dönen serasını ve ürünlerini gösteren Sulak, “Domates, para etmiyor diyenler gelsin görsün bunu. Battık işte. Bu domatesi daha satamadım ben. Her yer dere oldu. Camın içi dere oldu. Domates 2 TL diyor. 2 TL’ye alan yok halde domatesi. Battık battık. Emeklerimiz gitti. Milyarlarca para harcadık” diye konuştu.

“Dere oldu, nehir oldu burası”

Suların çekilmesi ile birlikte serasına gelip yaşadıkları anları anlatan Ramazan Sulak, “ Bir bulanık su geldi, önüne muşambayı koyuyorum beni de götürmeye çalışıyor muşambayla birlikte. Bana mısın demiyor. Ne bulduysa bizi ittirdi. Dere oldu, nehir oldu burası. Müdahale etmemize fırsat kalmadı. 1 saatin içerisinde bizi mahvetti. Üzüldüm, moralim bozuldu ama ne yapayım. Videoyu çektim ki halimizi görsünler istedim. Devletimiz bize sahip çıksın” şeklinde konuştu.

“Emeklerimizi aldı gitti”

Ramazan Sulak’ın yağmur anında serada bulunan eşi Gülfer Sulak, “Ben domates topluyordum, biranda kapkara bir su geldiğini gördüm. Eşime seslendim. Ne olduysa o anda oldu. Biranda sel götürdü. Önüne kesmeye, durdurmaya çalıştık ama olmadı. Başaramadık. Emeklerimizi aldı gitti. Yağmur komple üstümüzden geçti. Saat 2.30’da başladı 16.00 kadar müdahale ettik ama başarılı olamadık. Aşırı şekilde zararımız var. Domatesleri henüz toplamamıştık. İlk defa topluyorduk başımıza bu geldi. Kasalarımız, kömürlerimiz gitti. Zarar büyük. Kendimize bir şey olacak diye de korktum. Eşime seslendim, işçiyi kenara çektik. Artık bırak mal gitsin dedim. Yoksa su bizi de götürecekti. Bu seranın içi nehir oldu. Çocukları Allah’a emanet edip ben bu serayla ilgilendim. Sözün bittiği yere geldik” ifadelerini kullandı.

(EA-

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