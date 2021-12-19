Ne Uludağ, ne Palandöken, burası Muğla

Muğla’nın Kavaklıdere, Menteşe, Ula, Köyceğiz ve Seydikemer ilçelerinde gece boyunca etkili olan kar yağışı sonrası sabah saatlerinde güneşin yüzünü göstermesi ile vatandaşlar kar yağan bölgelere akın etti.

Muğla’nın Menteşe ilçesinin bin 300 rakımlı Yılanlı dağında kar kalınlığı yaklaşık 20 santime ulaştı. Kar yağışının ardından hafta sonu tatilini değerlendiren vatandaşlar, Yılanlı dağı eteklerine akın etti.

Yılanlı dağının eteklerinden zirvesine kadar araç yoğunluğu yaşanırken, mangalını kapan kar üzerinde mangal yapmanın keyfini yaşadı. Karlı bölgede masa sandalyesi ile gelen vatandaşlar çocukları ile kartopu oynarken, kardan adam yaparak Muğla’ya yağan ilk yoğun kar yağışını aileleri ile birlikte değerlendirdi.

Mevsimin ilk kar yağışı sonrası ailecek geldiklerini belirten vatandaş, “Muğla’ya bu sezonun ilk kar yağışı Ailemizle birlikte geldik ve kartopu oynuyoruz. Güzel bir gün geçiriyoruz burada” dedi.