’Nayla’ya kıyamadı

Rize’de köy evlerinin yanında bulunan genellikle erzak konulan ve yörede ’Nayla’ ismi verilen ahşap yapının korunması için ilginç bir çalışmaya imza atıldı.

Rize’nin Güneysu ilçesinde bulunan geleneksel mimarinin en güzel süsleme ve ahşap oyma örneklerini üzerinde barındıran Nayla’nın ilçede yapılacak olan Millet Bahçesi projesi nedeniyle bulunduğu yerden kaldırılacağını öğrenen ilçe sakinlerinden Osman Erdoğan Nayla’yı satın aldı. Erdoğan, Naylayı vinç yardımıyla bulunduğu yerden 2 parça halinde tıra koydurarak yaklaşık 4 kilometrelik mesafede olan Kıble Dağı Dua Tepesine hiç zarar görmeden taşınarak tekrardan monte edilmesini sağladı.