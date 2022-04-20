Namazı camide kıl ikramı kap

Malatya’da bir camide başlatılan ‘ikram dolabı’ uygulamasıyla çocuklar camiye koşarak gidiyor. Ezan okunmasıyla birlikte camiyi dolduran çocuklara namaz sonrası ise çeşitli ikramlarda bulunuluyor.

Yeşilyurt ilçesine bağlı Gündüzbey Mahallesi’nde bulunan Hafız Ali Camisinde görevli imam Sami İpek tarafından yaklaşık 3 ay önce başlatılan ‘ikram dolabı’ uygulamasıyla çocuklar camiye koşarak gidiyor. Ezan okunmasıyla birlikte camiyi dolduran çocuklara namaz sonrası imam İpek tarafından çeşitli ikramlarda bulunuluyor.

Camiye gelen çocuk sayısı arttı

Camide daha önceden gerçekleştirilen benzer uygulamalara gelen olumlu geri dönüşler sonrası ‘ikram dolabı’ uygulamasını başlattıklarını aktaran cami imamı Sami İpek,” İkram dolabını oluşturmadan öncede de camiye gelen çocuklara bir şeyler ikram ediyorduk. Bu uygulamada güzel geri dönüşler alınca Ramazan ayından yaklaşık 2 ay önce bu dolabı yaptırdım. Uygulamayı gören çocuklar arkadaşlarına söyledi ve böylece yayıldı. Çocuk sayısı çoğaldı, özellikle teravih namazlarına rağbet arttı” dedi

Birkaç kalem ürünle başlayan uygulama cemaatin desteğiyle zenginleştirildi

Uygulamaya cemaatten de büyük destek geldiğini belirten İmam İpek, ’’Birkaç kalem ile başladığımız uygulamayı gören cemaat hocam bizde biz de bir katkımız olsun diye geri dönüşleri oldu. İlk olarak birkaç kalemle başladığımız ikram dolabımızda çeşitler çoğaldı. Hatta yedekte beklettiğimiz ürünlerimiz var. Özelikle bayan kardeşlerimiz her akşam çeşitli ürünler getirerek hocam bunları dolaba bırakın diyerek katkı sağlıyor. Uygulamanın Türkiye genelinde yayılmasını arzu ediyorum” ifadeleri kullandı

Cemaatin yarısı çocuklardan oluşuyor

Uygulamanın çocuklarının camiye teşvik edilmesi anlamında önemli olduğunu kaydeden Cami cemaatinden Hasan Hüseyin Durgun ise “ Uygulama Ramazan ayından önce çocukları camiye teşvik amaçlı başladı. İyi bir uygulama çocukları camiye teşvik ediyor. Biz yaşlılar birkaç kişi kaldık, gençlerimiz, çocuklarımız olmasa camilerimiz boş kalacak. İlk başta 5-10 kişi ile başlayan uygulama çocuklar arasında yayılınca sayı arttı. Cami cemaatinin yarısı çocuklardan oluşuyor” diye konuştu.