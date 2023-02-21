Nallıhan’dan Kahramanmaraş’a yardım eli

Ankara’nın Nallıhan ilçesinden; Nallıhan Belediyesi, Nallıhan Kaymakamlığı, İlçe Emniyet personeli ve gönüllü vatandaşlarla Kahramanmaraş’ta kurulan seyyar aşevinde, depremzedelere üç öğün sıcak yemek ikram ediliyor.

Nallıhan Belediyesi ve Nallıhan Kaymakamlığı organizasyonunda, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve gönüllü vatandaşların katkılarıyla Kahramanmaraş’ta kurulan seyyar aşevinde depremden etkilenen vatandaşlara üç öğün sıcak yemek ikramı yapılıyor. Depremin yaşandığı ilk andan itibaren Nallıhan’da hazırlanarak yola çıkan ve yaraları sarmaya çalışan Nallıhan halkının gönderdiği 22 adet yardım tırı ile Kahramanmaraş’a yardım eli uzatıldı. Organize bir şekilde günde üç öğün yemek hazırlanarak vatandaşlara ikram edilmesinin yanı sıra temel yardım malzemeleri gibi ürünler de vatandaşlara teslim ediliyor.

Yağmacılara suçüstü

Kurulan aşevinde istiflenen malzemeleri gece saatlerinde yağma yapan ve kaçmaya çalışan kişileri ise Nallıhan Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler suçüstü yakaladı. İsimleri O.D., N.A. ve A.A. olan şahıslar adliyeye sevk edildi.