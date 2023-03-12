Nallıhan’da depremzedelerin yaraları sarılmaya devam ediyor

Ankara’nın Nallıhan ilçesinde bulunan 200 konutluk lojmanlar, vatandaşlar tarafından kullanışlı hale getirilerek depremzedelerin hizmetine sunuldu.

Ankara’nın Nallıhan ilçesinde bulunan Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ) lojmanları, depremden etkilenen vatandaşlara kapılarını açtı. 200 konutluk evler, Nallıhan Belediyesi ve ilçe vatandaşları tarafından kullanışlı hale getirilerek depremzedelere sunuldu. Hazırlanan evlerde ise 95 aile misafir ediliyor. Depremzedelerin tüm ihtiyaçları, Nallıhan Belediyesi ve ilçede bulunan vatandaşlar tarafından karşılanıyor. Depremzedelere psikososyol destek veren Belediye ve Nallıhan Kaymakamlığına bağlı ekipler de burada bulunuyor. Ayrıca depremden etkilenen çocukların yaralarını sarmak için eğlenceler düzenleniyor.

Depremzedelere gönüllü destek olan Nurgül Biner, "Depremin 2. günü yardım tırları gelmeye başladı. Depremzedeler için her şey tedarik edildi. Depremin 3. günü evleri temizledik. Depremzedeler için uygun ve yaşanabilir hale getirdik. Erzaklarını temin ettik elimizden geldiği kadar. Burada gelen malzemeleri elimizden geldiği kadar ayırmaya çalışıyoruz. Kullanabilecekleri durumda olanları ve kullanılmayacakları durumlardaki eşyaları ayırıyoruz. Kullanılmayacak durumdakiler geri dönüşümde kullanılıyor, hiçbir şekilde heba edilmiyor. Depremzedelere elimizden geldiği kadar tedarik etmeye çalışıyoruz. Kullanışlı olanları depremzedelere veriyoruz" diye konuştu.