Nallıhan Belediyesi deprem bölgelerindeki çalışmalarını sürdürüyor

Nallıhan Belediyesi, depremin yaşandığı ilk andan itibaren Kahramanmaraş’ta AFAD koordinesi ile çalışmalarını sürdürüyor.

Nallıhan Belediyesi’ne bağlı ekipler iş makineleri ve görevli personelleri ile enkaz kaldırma çalışmalarının yanı sıra bölgedeki evlerde hasar tespit çalışmalarına da devam ediyor. Kahramanmaraş’ta depremin ilk anından bu yana enkaz kaldırma çalışmalarını sürdüren Nallıhan Belediyesi’nden "Deprem felaketinin hemen sonrasında bölgeye gönderdiğimiz iş makinelerimiz ve ekiplerimiz Kahramanmaraş’ta enkaz kaldırma çalışmalarına çalışmalarını sürdürüyor. Hep birlikte yaralarımızı saracağız" açıklaması yapıldı.