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Naciye anne 37 senedir engelli 4 çocuğuna gözü bakıyor

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yaşayan Naciye Erekli, 37 senedir engelli 4 çocuğuna gözü gibi bakıyor.

Haberde İnsan 08.05.2022, 09:19 08.05.2022, 09:34
Naciye anne 37 senedir engelli 4 çocuğuna gözü bakıyor

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yaşayan Naciye Erekli, 37 senedir engelli 4 çocuğuna gözü gibi bakıyor.

Yüksekova’nın Orman Mahallesi’nde yaşayan 53 yaşındaki 7 çocuk annesi Naciye Erekli, doğuştan zihinsel ve bedensel engelli 2’si kız 4 çocuğunun bakımını büyük bir özveriyle yapıyor. Hasan, Şiyar, Feyruz ve Fatma isimli zihinsel ve bedensel engelli engelli çocuklarına 37 sene boyunca tüm zorluklara rağmen bakan anne, her şeyiyle birebir ilgilenerek çocuklarını hayata bağlıyor. Anne Erekli, bu fedakarlığından dolayı 2017 yılında Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından ‘yılın annesi’ seçildi.

“Hayatımı çocuklarıma adadım”

Hayatını çocuklarına adadığını dile getiren Naciye Erekli, “Ben hiçbir çocuğumu ayırmaksızın hepsiyle tek tek ilgilenerek bu yaşa getirdim. 4 çocuğumun yıkanması, giyimi, içmesi, yemesiyle her gün aynı şekilde ilgileniyorum. Ben yaşadıkça çocuklarıma bakacağım. Onlar hepsi benim canım ciğerim. Bu 4 çocuk konusunda Allah devletimizden razı olsun, çünkü her şekilde çocuklarımın ihtiyaçlarını gideriyorlar. Ben tüm zorluklara rağmen 4 engelli çocuğuma bakarken, bazıları bir çocuğa bakamaz duruma gelmişler. Aslında bunlar Allah’ın bize verdikleri bir lütuftur. Onlara sahip çıkmak asıl görevimizdir. Onlar büyümüş olabilirler, ama onlar hala bebek ve çocuk gibidirler. Ben çocuklarımın yüzünden hala bir taziyeye, bir misafirliğe gitmiş değilim. Çünkü onları bir dakika bırakmak benim için vicdan azabına neden oluyor. Ben tam 37 senedir tüm zorluklara göğüs gererek onlara gözüm gibi bakıyorum. Artık ben de yaşlandım ve değişik ilaçlar da kullanıyorum” dedi.

“Eşim 37 senedir hiç bıkmadan gözü gibi çocuklarımıza bakıyor”

“Ben ne yapsam eşimin hakkını ödeyemem” diyen Mikail Erekli ise, “Benim 7 çocuğum var ama 4 çocuğum bedensel ve zihinsel engelli. Bu 4 çocuğum tamamen bu dünyadan habersizler. Eşim bu 4 çocuğumuza gözü gibi bakıyor. Her şeyiyle birebir ilgileniyor. Allah ondan bin kere razı olsun. Tüm hayatını çocuklarına adamış durumda. Ben de yardım ediyorum ama onun yaptığı işleri gece gündüz yapsak onun kadar yapamayız. Gecesi gündüzü bu çocuklar olmuş. 37 senedir hiç bıkmadan annelik yapan eşimin hakkı ödenmez. Bu çocuklar aslında bize bir lütuftur, çünkü onlar ne büyür ne de konuşur, onlar hayal dünyasında yaşıyorlar. İnşallah biz de ömür sürdükçe bu çocuklarımıza gözümüz gibi bakacağız. Çünkü onlar bizim için hala bebek gibi duruyorlar” ifadelerini kullandı.

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