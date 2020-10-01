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Müzik öğretmeninden "Zoom Zoom kurşunu değdi, bir EBA yedi beni" türküsü

HATAY'DA, BİR MÜZİK ÖĞRETMENİ EBA VE ZOOM UYGULAMALARINDA YAŞANAN BAĞLANTI SORUNLARINA MESLEKİ YETENEĞİYLE GÖNDERME YAPTI.

Haberde İnsan 01.10.2020, 10:42
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Müzik öğretmeninden "Zoom Zoom kurşunu değdi, bir EBA yedi beni" türküsü

Hatay’da, bir müzik öğretmeni EBA ve Zoom uygulamalarında yaşanan bağlantı sorunlarına uyarladığı türküyle gönderme yaptı.

Türkiye genelinde uzaktan eğitim kapsamında başlatılan EBA ve Zoom uygulamaları öğrenci ve velilerin yanı sıra öğretmenlere de sorunlar oluşturuyor. Defne ilçesine bağlı Sümerler Mahallesinde bulunan Sümerler Ortaokulu Öğretmeni Nezahat Göztepe ise EBA ve Zoom uygulamalarında yaşanan bu bağlantı sorunlarına mesleki yeteneğiyle gönderme yaptı. Darbuka çalarak ve şarkı söyleyerek göndermede bulunan öğretmenin görüntüleri sosyal medyada kısa sürede büyük ilgi gördü.

Söz ve müziği Aşık Mahsuni Şerif’e ait olan "Dom dom kurşunu değdi" şarkısının müziğinden esinlenerek kendi sözlerini oluşturan müzik öğretmeni Göztepe’nin şarkısında, "Kaşların arasından Zoom Zoom kurşunu değdi. Bir avcı vurdu beni, bir EBA yedi beni. Ah dedim ağladım, EBA’ya bağladım. Eğdi yar boynunu eğdi, Allah Kerim’dir dedi. Hançer yarası değil Zoom Zoom kurşunu değdi. Gel gel EBA’ya gel. Gel gel Zoom’la gel. Gel gel dersime gel" sözleri yer alıyor.

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